JVA Landsberg sucht neuen Küchen-Chef: Darf Alfons Schuhbeck im Gefängnis kochen?

In wenigen Tagen muss Starkoch Alfons Schuhbeck (74) seine Haftstrafe antreten. Das Gefängnis in Landsberg am Lech sucht derzeit via Stellenanzeige einen neuen Koch. Ist das etwa die Chance für Schuhbeck?

22. August 2023 - 16:09 Uhr | AZ

Alfons Schuhbeck tritt bald seine Haftstrafe an. Werden die Inhaftierten etwa bald von einem Starkoch verwöhnt? © BrauerPhotos