Jenny Frankhauser: Symptome einer Schwangerschaftsvergiftung

Die Halbschwester von Daniela Katzenberger erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind, doch jetzt fürchtet Jenny Frankhauser eine Schwangerschaftsvergiftung.

Sie hat Angst vor der Diagnose! Jenny Frankhauser hat sich in ärztliche Behandlung begeben, nachdem sich Symptome einer Schwangerschaftsvergiftung geäußert hatten. "Ich habe echt Angst, dass ich das habe", schreibt die 29-Jährige auf Instagram, nachdem sie sich mit dem Thema Schwangerschaftsvergiftung beschäftigt hatte.

Anzeichen und Symptome einer Gestose

Die häufigsten Anzeichen einer sogenannten Gestose sind Kopfschmerzen, Eiweißausscheidung im Urin, Wassereinlagerungen und Bluthochdruck. Mit einer Vergiftung vor einer Geburt hat dies nichts zu tun.

Damian wird das Baby von Daniela Katzenbergers Halbschwester heißen

Die Halbschwester von Daniela Katzenberger, die mit ihrem Freund Steffen König in wenigen Wochen das erste gemeinsame Baby via Kaiserschnitt erwartet, hat sich einem Medizin-Check unterzogen. Sie leide an "leichten" Schmerzen am Oberbauch, "ab und an" sehe sie schwarze Blitze und habe extreme Wassereinlagerungen. Ebenso spüre sie einen Druck im Kopf: "Fühlt sich an als würde ich einen Handstand ganz lange machen, bis zu viel Blut im Kopf ist." Nur ihr niedriger Blutdruck spräche wohl gegen eine Schwangerschaftsvergiftung, meint Jenny Frankhauser.

Beim Arzt wurde der Ex-Dschungelkönigin nun Blut abgenommen. Die genaue Diagnose kann erst am Mittwoch gestellt werden, verrät Frankhauser auf Instagram. "Versuche mich jetzt einfach abzulenken und nicht verrückt zu machen."