Jenny Frankhauser will zwei Wochen nach Entbindung schon wieder arbeiten

Keine mehrmonatige Baby-Auszeit für Jenny Frankhauser. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger will schon zwei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes wieder arbeiten und als Influencerin aktiv sein.

In wenigen Wochen ist schon es so weit, dann erwarten Jenny Frankhauser (29) und ihr Freund Steffen König (35) ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden haben bereits Geschlecht und Babynamen verraten: Der Bub wird Damian Andreas König heißen.

Baby kommt per Kaiserschnitt: Nur zwei Wochen Pause als Mutter geplant

Die Halbschwester von Daniela Katzenberger weiß außerdem schon, dass sie 14 Tage nach der Geburt schon wieder als Influencerin tätig sein möchte. "Geplant ist, dass ich mir ein paar Tage vor der Geburt handyfreie Zeit gönne und zwei Wochen danach", erzählte die gebürtige Pfälzerin auf Instagram. Das Business in den sozialen Netzwerken kann knallhart sein. Es geht um tausende von Followern und um eine Millionen-Reichweite. Schon heute macht Jenny Frankhauser beispielsweise Werbung für einen Adventskalender.

Ist die Auszeit nach der Geburt zu kurz?

Auf die Kritik ihrer hauptsächlichen weiblichen Fans hat die 29-Jährige reagiert: "Ich hoffe, das klappt so. Viele von euch haben mir geschrieben, dass das zu wenig Zeit ist, ich werde das nicht schaffen. Aber dann ist es halt so [...], dann brauche ich halt mehr Zeit, mehr Ruhe."

Schon zwei Tage vor dem Kaiserschnitt (das Datum hat sie nicht verraten), wolle Frankhauser das Handy zur Seite legen, kündigte sie an. "Ich habe keine Angst, aber ich habe so Respekt vor dem Tag und bin so nervös, ihn kennenzulernen."

Haus in der Pfalz: Jenny Frankhauser und ihr Freund ziehen um

Aktuell lassen sich Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen König auch von einer TV-Kamera begleiten. Beim Frauensender TLC soll bald eine Doku-Serie über ihren Hauskauf, die Renovierung und das neue Leben als Eltern laufen.