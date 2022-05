Jenny Elvers vs. Cora Schumacher: Liebes-Zoff um Marc Terenzi?

Jenny Elvers zeigt sich glücklich mit ihrem neuen Freund Marc Terenzi. Doch offenbar wollte auch Cora Schumacher beim strippenden Sänger landen. Die drei Promis waren Teilnehmer im "Club der guten Laune" (Sat.1) und trafen während der Produktion aufeinander.

Es ist die neue Promi-Liebe des Jahres: Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar! Mit dieser Konstellation können sich jedoch nicht alle Fans anfreunden. Und auch eine VIP-Dame soll sich nicht für die beiden freuen: Cora Schumacher!

Wollte sie etwa selbst beim Ex von Sarah Connor landen? Nach entsprechenden Schlagzeilen hat sie jetzt auf die Gerüchte reagiert.

Jenny Elvers und Marc Terenzi: Ist Cora Schumacher eifersüchtig auf die Promi-Liebe?

Jenny Elvers und Cora Schumacher standen gemeinsam mit Marc Terenzi für die Promi-Show "Club der guten Laune" vor der Kamera. Bereits während der Aufzeichnung Ende 2021 soll es zwischen Jenny und Marc gefunkt haben – und die Dritte im Bunde hatte offenbar das Nachsehen. "Cora war auch scharf auf Marc und rechnete sich Chancen aus", erklärte ein Produktionsmitarbeiter der Sendung gegenüber " ".

"Club der guten Laune": Marc Terenzi und Cora Schumacher in einem Bett

In der ersten Folge sah es zuerst noch ganz danach aus, als würde dies auf Gegenseitigkeit beruhen: Cora und Marc beiden teilten sich von Anfang an ein Bett. Unter der Decke soll offenbar auch gekuschelt worden sein.

Er stellte jedoch am nächsten Tag klar, dass er nichts Kompliziertes haben möchte und lediglich Freundschaft empfinde. Als kurz darauf Jenny Elvers verspätet in den "Club der guten Laune" einzog, war Cora endgültig abgemeldet.

Jenny Elvers und Cora Schumacher: Erst gab es Stress, dann eine Annäherung

Ist die Ex von Ralf Schumacher eifersüchtig auf das Liebesglück von Jenny Elvers und droht ein neuer Zicken-Zoff in der Promi-Welt? Von einem Liebes-Drama um Marc Terenzi will Cora nach dem Dreh vom "Club der guten Laune" nichts wissen. Sie stellt klar: "Jenny und ich kennen uns schon lange, seit Kurzem folgt sie mir auch wieder bei Instagram. Ich wünsche ihr nur das Beste und freue mich, wenn sie glücklich ist."

Schumacher-Ex über Jenny Elvers: "Sie kann den wilden Marc bändigen"

Cora Schumacher habe das angebliche Objekt der Begierde Marc Terenzi bei der gemeinsamen Show als "abenteuerlustigen, aber auch liebevollen Menschen" kennengelernt. Eifersucht spiele bei ihr keine Rolle. "Wenn eine Frau den wilden Marc bändigen kann, dann sicherlich Jenny. Beide haben viele Gemeinsamkeiten und es wäre doch schön, wenn Marc ihr Liebe, Zuneigung und Halt bieten kann", erklärt sie weiter.

Über Marc sagt Cora in " ": "Habe mich gegen seine Avancen nicht großartig gewehrt. In meinen Augen ist er – nicht böse gemeint – ein Hallodri. Und bei diesem Typ von Mann habe ich aus meinen Fehlern in der Vergangenheit gelernt. Ich wünsche Jenny nur das Beste und hoffe, dass ihr das nicht noch bevorsteht."