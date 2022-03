Prozess gegen Boris Becker: Das wünscht Lilly Becker ihrem Ex

Boris Becker (2.v.r.) trifft vor dem Southwark Crown Court ein, wo sein Prozess beginnt. Der frühere Tennis-Star Boris Becker steht von Montag an in London vor Gericht. Der 54-Jährige muss sich in einem Strafprozess wegen verschiedener Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren verantworten.

© Philip Dethlefs/dpa