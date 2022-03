Désirée Nick provoziert Anouschka Renzi trotz Versöhnung: "Launisch und verzickt"

Nach fast 20 Jahren haben Désirée Nick und Anouschka Renzi ihren Streit beigelegt - oder etwa doch nicht? Im Podcast stichelt die Kabarettistin weiterhin gegen ihre schauspielernde Gegenspielerin.

Désirée Nick vs. Anouschka Renzi: Dieser Zicken-Zoff ist in die Annalen der legendären Promi-Streitereien eingegangen und wurde sogar zum Thema vor Gericht. 18 Jahre später haben sich die beiden Diven jetzt medienwirksam wieder vertragen. Im Podcast "Lose Luder" plaudern sie über ihre gemeinsame Vergangenheit und liefern sich neue Provokationen.

Désirée Nick und Anouschka Renzi setzen neu gewonnene Freundschaft gekonnt in Szene

Kann es überhaupt Frieden zwischen Désirée Nick und Anouschka Renzi geben? Immerhin haben beide TV-Persönlichkeiten durch ihren öffentlich ausgetragenen Streit profitiert und teilweise ihre Karrieren darauf aufgebaut. Jetzt kamen sie sich bei ihrem Aufeinandertreffen sehr nahe, wie auf Instagram präsentiert wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Doch Désirée Nick kann es offenbar einfach nicht lassen und fordert Anouschka Renzi in dem Podcast erneut heraus. Zwar beginnt das Gespräch recht harmlos, doch gegen Ende stichelt die Kabarettistin wieder gekonnt gegen ihr ehemals liebste Feindin.

"Ich habe mich gewehrt gegen deine Verleumdung, dass ich eine böse Frau bin. Das habe ich schriftlich von dir", sagt la Nick über den damaligen Streit. Anouschka Renzi versucht, schnell vom Thema abzulenken, allerdings ohne Erfolg. Als die beiden auf ein Theaterauftritt der Schauspielerin zu sprechen kommen, bei dem sie barbusig aufgetreten sein soll, zieht Désirée Nick blank: "Wie findest du denn meine Ti***", fragt sie ihre hörbar überforderte Gegenspielerin. Für Anouschka Renzi offenbar zu viel: "Ich finde das ordinär."

"Launisch und verzickt": Neue Provokation bei Désirée Nick und Anouschka Renzi

Nach dieser Anmerkung dreht Désirée Nick erst richtig auf: "Ich bin so was von unvulgär und unobszön, dass ich, selbst wenn ich vulgär und obszön bin, immer noch eine feine Frau bin." Anouschka Renzi fühlt sich in dieser Situation nicht wohl und entgegnet: "Klar hat man in seiner Karriere Hochs und Tiefs, aber du musst mich doch nicht immer nur ins Lächerliche ziehen."

Die beiden ehemaligen Streithühner bezeichnen einander als "launisch", "verzickt" und "böse", die Situation droht kurzzeitig zu kippen. Doch Anouschka Renzi nimmt sich zurück, Désirée Nick grummelt noch ein bisschen und am Ende stoßen sie auf ihre Versöhnung an. Ob damit wirklich Frieden zwischen den beiden herrscht, wird sich erst noch zeigen.