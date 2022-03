Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar: So reagieren die Fans

Am Wochenende haben Jenny Elvers und Marc Terenzi die Liebes-Bombe platzen lassen: Sie haben sich im Januar ineinander verliebt und gehen nun gemeinsam durchs Leben. Was halten die Fans der beiden davon?

Deutschland hat ein neues Promi-Paar: Am Samstag haben Jenny Elvers und Marc Terenzi ihre Liebe offiziell gemacht. Im Interview mit RTL zeigten sich die Turteltauben glücklich und verliebt.

Mit der Liebe zwischen der Schauspielerin und dem Sänger rechneten wohl die wenigsten. Dennoch freut sich ein Großteil der Fans von Jenny Elvers und Marc Terenzi über das Glück der beiden.

Jenny Elvers: Zahlreiche Reaktionen bei Instagram

Zwar gibt es bei Instagram auf keinem der beiden Kanäle Pärchen-Fotos, dennoch häufen sich die Kommentare zur Liebes-Überraschung unter den letzten Posts.

Obwohl Jenny Elvers' letzter Beitrag aus dem Dezember des letzten Jahres stammt, schreiben ihre Follower darunter zahlreiche Glückwünsche.

Zahlreiche Glückwünsche für Jenny Elvers

"Viel Glück liebe Jenny.. Ihr seid ein schönes Paar.. Lass die Leute reden und genieß dein Glück", heißt es darunter. Oder: "Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine wunderbare Zeit zusammen. Zwei wunderbare Menschen haben sich gefunden ohne sich zu suchen."

"Ich finde es richtig gut mit euch beiden, und wünsche euch viel Glück", kommentiert eine andere Frau. Jemand anderes schreibt: "Ihr seid sehr süß zusammen, genießt es!"

Einige wenige zeigen sich hingegen weniger begeistert. So schreibt eine Followerin: "Um Gottes Willen, Jenny!!!! Was habe ich da gehört?... Marc Terenzi ? [...] Mit ihm wirst Du auch nicht glücklich! Schade, du bist so eine tolle Frau!" Und ein weiterer Fan postet unter dem Beitrag: "Terenzi! Echt jetzt ??? Nicht dein Ernst…"

Marc Terenzi: "Veränderung im Leben ist gut"

Marc Terenzi teilte vor wenigen Tagen ein Bild, zu dem er schrieb: "Veränderung im Leben ist gut... Fange neue Dinge an und komme aus deiner Komfortzone heraus. Dort beginnt das Wachsen."

Unter dem Bild sammeln sich ebenfalls Reaktionen zu seiner neuen Beziehung. "Viel Glück in der neuen Liebe", wünscht ein Fan. Ein anderer hingegen schreibt nur: "Auwei ausgerechnet Jenny!"

Erstaunte Reaktionen keine Überraschung für Jenny Elvers

Dass die Beziehung zwischen den beiden (auch) negative Reaktionen hervorrufen würde, damit haben Jenny und Marc bereits gerechnet. Zu RTL sagten sie, die erstaunten Reaktionen der Öffentlichkeit könne sie verstehen. An ihren neuen Partner gewandt erklärte Jenny Elvers: "Du hast einen Ruf wie ein Donnerhall, meiner ist ein bisschen besser, und das in Kombination ist schon viel..."

Rechtfertigen wolle sich die 49-Jährige jedoch nicht: "Ich bin glücklich, du bist glücklich. Ich leb' im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in zwei bis drei Jahren ist. Es ist halt jetzt einfach so und fühlt sich richtig und gut an."

Das ist ja auch die Hauptsache!