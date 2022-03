Cathy Hummels setzt Familien-Statement mit Mats Hummels: "Schön, dass du da bist"

Gemeinsame Bilder von Cathy Hummels mit Ehemann Mats haben inzwischen Seltenheitswert, die Fans freuen sich darüber umso mehr. Jetzt hat die Influencerin mit einem Foto ein Statement für ihre Familie gesetzt.

Wie wichtig Cathy Hummels ihre Familie ist, hat sie bereits in der Vergangenheit sehr deutlich gezeigt. Auch wenn sie ihren Sohn Ludwig vor der Öffentlichkeit schützt und sein Gesicht in den sozialen Medien nur retuschiert zeigt, macht sie ihm immer wieder öffentliche Liebes-Erklärungen. Die Münchnerin hat jetzt erneut ein Zeichen für ihre Liebsten gesetzt - trotz anhaltender Trennungsgerüchte sogar mit Ehemann Mats.

Cathy Hummels und Mats: Statement für ihre gemeinsame Familie

Auf Instagram veröffentlichte Cathy Hummels ein Familien-Foto mit Sohn Ludwig und Ehemann Mats. "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied - am Ende ist Glück das, was man selbst draus macht", schrieb sie zu dem süßen Schnappschuss. Dann fügte die Influencerin noch hinzu: "Es ist das, was DU draus machst. Schön, dass du da bist."

Fan-Botschaft an Cathy Hummels: "So habe ich euch immer gerne gesehen"

Ob sie diese emotionalen Worte an Mats Hummels oder allgemein an ihre Fans gerichtet hat, wird aus der Botschaft nicht ersichtlich. Ihre Fans sind begeistert von dem Foto des Hummels-Clans. "Liebe Cathy, das ist ein sehr schönes Familienbild und so habe ich euch immer gerne gesehen. Ich wünsche dir einen schönen Abend", schreibt ein Follower dazu. Zahlreiche weitere Fans kommentieren das Bild mit Herz-Emojis.