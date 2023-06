Iris Klein bereitet sich auf Brust-OP vor: "Die stehen bald wie ne Eins"

Für Iris Klein steht bald der Gang zum Beauty-Doc an, denn die Mutter von Daniela Katzenberger will sich ihre Brüste verschönern lassen. Was sagt sie über die anstehende Operation und will sie ihre Follower tatsächlich virtuell in die Klinik mitnehmen?

Seit der Trennung von Ex Peter Klein legt Iris Klein einen großen Schönheitsmarathon hin. Will sie für ihren neuen Freund, den ominösen Mr. T., etwa frischer und jünger erscheinen? Wird sie von einer Midlife-Crisis beeinflusst? Oder will sie sich einfach wieder wohl in ihrer Haut fühlen? Kurz vor ihrem Gang zum Beauty-Doc hat die Mutter von Daniela Katzenberger nun Klartext gesprochen.

Iris Klein beim Beauty-Doc: "Ich habe meine Brust-OP"

Am Dienstagmorgen (20. Juni) hat sich Iris Klein auf den Weg in die Klinik gemacht, wie sie am Vorabend in ihrer Instagram-Story berichtete. "Jetzt mache ich noch ein bisschen die Wohnung sauber und dann habe ich auch schon die Koffer gepackt, denn morgen früh geht es ja los in die Klinik. Ich habe ja meine Brust-OP am Mittwoch", sagte sie dazu in einem kurzen Clip.

Wie sehr sich die 56-Jährige auf ihr neues Dekolleté freut, macht sie mit einem unpassenden Fan-Kommentar deutlich. Ein Follower reagierte auf eine Instagram-Story mit dem Hinweis: "Ich sollte einen BH anziehen." Doch Iris Klein betont stolz: "Das brauche ich bald nicht mehr. Die stehen bald wie ne eins."

Katzenberger-Mutter lässt Fans abstimmen: "Wollt ihr wirklich mit in die Klinik?"

Die Mutter von Daniela Katzenberger überlegt sogar, ob sie ihre Community mit in die Klinik nehmen soll – zumindest virtuell. "Viele haben gefragt, ob ich euch mitnehme in die Klinik. Ich weiß es noch nicht, das kommt darauf an, wie es mir geht", erklärt sie dazu und fügt an: "Stimmt mal ab: Wollt ihr wirklich mit in die Klinik?" Tatsächlich stimmten bislang 71 Prozent auf diese Frage mit einem klaren "Ja" (Stand 20. Juni, 14.20 Uhr). Bislang hat sie jedoch keine Fotos oder Clips vom Beauty-Doc gepostet.

Deshalb lässt sich Iris Klein ihre Brüste operieren

Doch Iris Klein wird vor ihrer OP auch von Sorgen geplagt, wie sie klarstellt. "Klar, habe ich auch Schiss, aber ich habe es mir ja auch gewünscht." Dass sie sich nun trotzdem unters Messer lege, tue sie allerdings nur für sich selbst. "Ich habe mir gewünscht, dass die wieder oben sind, wie sie früher waren. Das erfülle ich mir jetzt einfach." Für die Katzenberger-Mama ist es nicht das erste Mal, dass sie einen Eingriff für ihr Aussehen über sich ergehen lässt. Im März 2023 präsentierte sie sich mit aufgespritzten Lippen und erklärt danach: "Jetzt kann ich in Zukunft mal ne' dicke Lippe riskieren."

Nach den Schlagzeilen um die skandalöse Trennung von Noch-Ehemann Peter will sich Iris Klein nun offenbar wieder wohl in ihrem Körper fühlen und hat deshalb sogar ein knallhartes Sportprogramm aufgesetzt. Das Training scheint sich auszuzahlen, wie sie vor wenigen Wochen selbst in ihrer Instagram-Story präsentierte. "Die Waage bewegt sich momentan nicht von den 74 kg weg, aber ich seh es jetzt an den Kleidern, dass die alle anfangen zu schlabbern." Wann sie nun nach ihrer Brust-OP auch das finale Ergebnis zeigen wird, bleibt abzuwarten.