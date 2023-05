Iris Klein: Katzenberger-Mama verrät Gewicht – "da tut sich was"

Iris Klein scheint sich nach der Trennung von Peter Klein optisch neu zu erfinden. Nach Lippen und XXL-Tattoo will die Katzenberger-Mama jetzt offenbar auch ihren Body auf Vordermann bringen.

Nach einer Trennung haben viele Menschen den Wunsch nach einer optischen Veränderung. Iris Klein ist da offenbar keine Ausnahme. Auf Instagram hat sie nun von ihrem harten Sportprogramm berichtet.

Iris Klein: Sportprogramm mit Personal Trainer

"Ich hab Muskelkater des Todes. Ich kann kaum laufen. Mein Trainer hat mich so fertig gemacht, aber ich find auch, da tut sich schon was", erzählte Iris Klein in ihrer Instagram-Story. Dabei zieht sie demonstrativ den Bund ihrer engen Jeans vom Bauch weg – und lässt damit auch ihr neues Tattoo am Bauch hervorblitzen. Eine weitere optische Veränderung, die damals von Yvonne Woelke, der angeblichen Affäre ihres Ex-Mannes, nicht unkommentiert blieb.

Iris Klein zeigt auf Instagram stolz die Erfolge ihres harten Trainings. © Instagram/iris_klein_mama_

Offen und ehrlich: Iris Klein macht Körpergewicht öffentlicht

Die harten Trainingsstunden scheinen sich laut Iris also auszuzahlen, auch wenn sich ihr Gewicht wohl bisher nicht gravierend verändert hat: "Die Waage bewegt sich momentan nicht von den 74 kg weg, aber ich seh es jetzt an den Kleidern, dass die alle anfangen zu schlabbern." Auch das T-Shirt, welches sie in dem Video trägt, sei ihr wohl vorher zu eng gewesen, passe nun aber viel besser. In einem Video vom selben Tag zeigt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, wie sie ihre Wimpernverlängerung und ihr Augenbrauen-Microblading auffrischen lässt.

Iris Klein: Neuer Freund und neuer Look?

Rundumerneuerung gegen Trennungsschmerz? Ende März hatte sie sich während einer Wellness-Auszeit in der Schweiz bereits die Lippen machen lassen. Mit dem Ergebnis war sie offenbar sehr zufrieden. Erst kurz zuvor hatte sie öffentlich gemacht, dass sie frisch verliebt und vergeben sei. Wer der Glückliche ist, hat sie aber bisher nicht verraten.

Iris Klein scheint mit der Trennung von Peter Klein abgeschlossen zu haben – es scheint ihr so gutzugehen wie schon lange nicht mehr. Das betont sie auch gerne auf Social Media. "Jetzt bin ich einfach mal dran und tue alles, was mir guttut", betont sie unter ihrem aktuellen Instagram-Beitrag.

Übrigens: Bei all den optischen Neuerungen blieben ihre Haare bislang scheinbar unangetastet - ob die lange dunkle Mähne demnächst wohl auch einer neuen Frisur weichen muss?