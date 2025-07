Inka Bause: Was über Tochter Anneli und einen Partner bekannt ist

Inka Bauses Ehemann ist 2016 verstorben, ihre Beziehung mit einem Politiker ging in die Brüche. Die RTL-Moderatorin glaubt dennoch an die Liebe. Hat sie inzwischen einen neuen Partner an ihrer Seite?

AZ | 29. Juli 2025 - 16:16 Uhr

Inka Bause ist eine beliebte deutsche TV-Moderatorin. © imago images/Bildagentur Monn / Ervin Monn

Knapp zehn Jahre lang war "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause mit Hendrik Bruch verheiratet. Doch selbst nach der Trennung im Jahr 2005 blieb das Verhältnis, auch durch die gemeinsame Tochter Anneli, vertraut. Umso schmerzhafter muss sein tragischer Suizid gewesen sein. Der Sänger und Komponist nahm sich 2016 das Leben – er litt an Depressionen. Inka Bause: Tochter stammt aus früherer Beziehung Bis heute war Inka Bause nicht wieder verheiratet. "Ich habe neulich mal nachgerechnet. Meine letzte Beziehung ist verdammt lange her", sagte Inka Bause im Jahr 2017 der "Bild". Die AZ weiß: 2011 zerbrach, nach drei gemeinsamen Jahren, ihre Beziehung mit "Die Linke"-Politiker Stefan Gebhardt, der von 2019 bis 2023 Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt war. Woran liegt's? "Es ist eben schwierig in diesem Beruf jemanden normal kennenzulernen", sagte Bause in "Bild". Und weiter: "Ich will nicht alleine alt werden. Ich möchte zwar nicht noch mal heiraten, denn ich hatte die schönste Hochzeit meines Lebens – aber ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Meine Freunde lachen immer, aber es kann sein, dass ich meinen nächsten Mann erst im Altersheim kennenlerne." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Dauersingle Inka Bause: Das plant sie für die Zukunft Einen neuen Partner hat sie auch 2025 nicht an ihrer Seite präsentiert. Das hat einen Grund, wie sie ein Jahr zuvor gegenüber " " verriet: "Ich bin nicht strikt im Verheimlichen, sondern strikt beim Wahrheit sagen. Und die ist, dass es einfach seit 15 Jahren keinen festen Partner gibt, den ich mal irgendwohin mitnehmen könnte." Ihre Tochter Anneli ist hingegen eine wichtige Stütze an der Seite der Moderatorin. Doch die 28-Jährige ist inzwischen nach Schweden ausgewandert. In einem Interview verriet Inka Bause im Mai 2025, sich einen solchen Tapetenwechsel ebenfalls vorstellen zu können: Nach der TV-Rente zum 60. Geburtstag liebäugelt sie mit einem Umzug nach Schweden. Multitalent: Inka Bause moderiert auch im Radio Viele Fans kennen Inka Bause hauptsächlich als Moderatorin von "Bauer sucht Frau". Doch die 56-Jährige ist seit November 2020 auch im Radio zu hören. Bei "Schlager Radio B2" moderiert sie die Sendung "Inkas Abend". "Obwohl ich sehr gut in die Studio-Technik eingewiesen worden bin, hoffe ich, dass ich keinen Fehler mache", sagte sie einst über ihre Show. "So viele Knöpfe und Regler, da muss ich mich noch erst herantasten." Seit August 2021 präsentiert sie im "Schlager Radio" immer samstags "Die Inka Bause Show". Musikkarriere: Inka Bause ist auch Schlagersängerin Die heutige Moderatorin versuchte sich ebenso als Schlagersängerin. Bause erlangte 1998 Bekanntheit durch das Lied "Ich will nur Dich", komponiert von ihrem Vater, das den dritten Platz bei den deutschen Schlagerfestspielen erreichte. Bereits 1987 veröffentlichte sie ihr erstes Album "INKA", das große Anerkennung erntete. Zwischen 1988 und 1991 moderierte sie die Shows "Talentbude" und "Super Pop '88". Mit dem Song "Aber Du" aus ihrem zweiten Album "Schritte" von 1989 erreichte sie ebenfalls den dritten Platz in der ZDF-Hitparade. Hier mit Florian Silbereisen: Inka Bause greift auch gerne zum Gesangsmikrofon. © imago / pictureteam TV-Durchbruch mit "Bauer sucht Frau": So denken die Kandidaten über Inka Bause Bereits seit 2005 verhilft Inka Bause einsamen Landwirten zum großen Liebesglück. "Bauer sucht Frau" zählt zu den erfolgreichsten Dating-Shows auf RTL und brachte zahlreiche Erfolgsgeschichten hervor. Kult-Paar Iris und Uwe Abel schwärmten im Januar 2025 gegenüber der AZ von der Moderatorin: "[Sie] ist total bodenständig, sie schminkt sich ab, zieht bequeme Kleidung und bequeme Schuhe an und ist wirklich nahbar. Ein richtiger Kumpeltyp, nett und sympathisch." Seit 2005: Inka Bause ist DAS Gesicht der Kultsendung "Bauer sucht Frau". © RTL / Willem Very "Bauer sucht Frau": Darum möchte Inka Bause keinen Bauer daten Eigentlich sitzt Inka Bause an der Quelle, was liebeshungrige Single-Männer angeht. Doch im April 2025 stellte sie klar, keinen Landwirt aus ihrer Sendung "Bauer sucht Frau" daten zu wollen. Das erklärte sie folgendermaßen: "Die Bauern wollen keine pastellfarben angezogenen, mit künstlichen Fingernägeln ausgestatteten und viel zu verschusselten Frauen wie mich." Außerdem halte sie es für unklug, den Kandidatinnen in der Sendung das Gefühl zu vermitteln, mit ihr konkurrieren zu müssen.