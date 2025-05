Bye, bye, Deutschland: Inka Bause spricht über Auswanderpläne

Inka Bause ist eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Doch die Blondine hat schon konkrete Pläne für ihre TV-Rente – und denkt sogar darüber nach, Deutschland den Rücken zu kehren.

Inka Bause (56) ist aus dem deutschen Fernsehen eigentlich nicht wegzudenken. Seit 2005 steht sie als Moderatorin von "Bauer sucht Frau" vor der Kamera und verhilft einsamen Landwirten zum großen Liebesglück. Nun verrät Bause aber, schon intensiv über das Aufhören nachzudenken – und zieht sogar in Erwägung, ihr Heimatland Deutschland hinter sich zu lassen.

Inka Bause über späte TV-Rente: "Das möchte ich unbedingt vermeiden"

Im Gespräch mit "TV Klar" kommt Inka Bause unter anderem auf ihre berufliche Zukunft zu sprechen. Die 56-Jährige hat sich für ihre TV-Rente ein festes Ziel gesteckt: "Für meinen 60. Geburtstag 2028 habe ich mir ganz fett in den Kalender geschrieben: AUFHÖREN!"

Für dieses Vorhaben hat Inka Bause auch eine plausible Erklärung: "Weil ich den richtigen Moment nicht verpassen möchte. Ich kenne ein paar Kollegen, bei denen man sich denkt: 'Hätten sie mal besser vor ein paar Jahren aufgehört, dann würden sie heute noch auf einem Sockel stehen.' Stattdessen haben sie diesen Sockel selbst eingerissen. Das möchte ich unbedingt vermeiden." Auf welche Kollegen sie anspielt, lässt die Moderatorin an dieser Stelle aber offen.

Inka Bause über Schweden: "Ich liebe es dort"

Auch über Tochter Anneli gibt Inka Bause in dem Interview ein paar Details preis. Die 28-Jährige lebt in Schweden, wo sie sich gut eingelebt hat, wie ihre berühmte Mutter verrät: "Absolut. Sie kennt es ja auch von klein auf. Ich habe damals in Dänemark geheiratet, hochschwanger, und wir haben fast jeden Urlaub in Skandinavien verbracht."

Schließlich gibt Inka Bause zu verstehen, dass sie sich ein Leben im schönen Schweden auch vorstellen könnte: "Ich liebe es dort genauso wie sie – und sehr wahrscheinlich werde ich irgendwann selbst einmal dort leben." Bis es so weit ist, können sich Fans aber wohl noch auf ein paar schöne TV-Momente mit der sympathischen Blondine freuen.