Imposanter Antrag: Kevin-Prince Boateng hat sich mit Influencer-Freundin verlobt

Kevin-Prince Boateng ist endgültig weg vom Single-Markt. Der Bruder von Jérôme Boateng hat sich mit seiner Freundin Valentina Fradegrada verlobt. Wann wird Hochzeit gefeiert?

Erst vor einem halben Jahr hat Kevin-Prince Boateng der Öffentlichkeit seine Freundin vorgestellt. Jetzt hat der Profi-Kicker der Influencerin Valentina Fradegrada einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat Ja gesagt, wann treten die beiden vor den Traualtar?

Kevin-Prince Boateng macht Influencer-Freundin Heiratsantrag

Der Bruder von Ex-FC-Bayern-Star Jérôme Boateng hat für die Frage aller Fragen ordentlich aufgefahren, wie er jetzt in einem Video auf Instagram zeigt. Kevin-Prince überraschte seine Freundin bereits am 6. Dezember 2021 mit dem Heiratsantrag in einem imposanten Setting. Der Boden war mit Rosenblüten bedeckt, an der Decke schwebten unzählige Luftballons, und im Hintergrund strahlten Leuchtbuchstaben mit der Aufschrift "Marry Me".

Wann ist der Hochzeitstermin von Kevin-Prince Boateng und Valentina Fradegrada?

Kevin-Prince Boateng ging vor seiner Liebsten standesgemäß auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die Freude bei Valentina Fradegrada war sichtlich groß, sie nahm den Antrag an und bekam einen Verlobungsring übergestreift.

Auch wenn die Verlobung bereits mehrere Monate zurückliegt, ist bislang noch kein Termin für eine Hochzeit bekannt. Für den Profi-Kicker ist es nicht die erste Ehe. Er war bereits zwei Mal verheiratet, mit Jennifer Boateng (bis 2001) und Melissa Satta (2020). Mit beiden Ex-Frauen hat Kevin-Prince Boateng jeweils einen Sohn, Madoxx und Jermaine-Prince.

Hat Jérôme Boateng zur Verlobung gratuliert?

In den Kommentaren freuen sich zahlreiche Freunde und Fans des Paares über die anstehende Hochzeit. Ob auch Jérôme Boateng zur Verlobung gratuliert hat, ist nicht bekannt. Das Verhältnis der Brüder gilt als zerrüttet, Kevin-Prince hat sich sogar öffentlich von Jérôme distanziert.