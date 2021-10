Boateng-Bruder präsentiert neue Freundin: Kevin-Prince knutscht bekannte Influencerin

Dinner bei Kerzenlicht, ein mit Rosenblüten verziertes Bett und ein Kuss - Kevin-Prince Boateng scheint frisch verliebt zu sein. Auf Instagram zeigt er sich turtelnd mit einer bekannten Influencerin.

Eine neue Liebe kann so schön sein. Das dachte sich wohl auch Kevin-Prince Boateng, Halbbruder von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng, und präsentiert seine Partnerin.

In seiner Story knutscht der Profi-Kicker eine blonde Schönheit und schreibt dazu vielsagend "Endlich", untermalt mit zahlreichen Herzchen. Damit bestätigt er tatsächlich seine Beziehung.

Neue Boateng-Flamme zeigt sich auf Instagram oben ohne

Bei der Frau an der Seite von Kevin-Prince Boateng handelt es sich um keine Unbekannte. Es ist die italienische Influencerin Valentina Fradegrada. Die 30-Jährige hat auf Instagram 2,8 Millionen Follower und präsentiert sich gerne knapp bekleidet im Bikini oder sogar oben ohne.

Auch Valentina zeigt sich in ihrer Instagram-Story mit Kevin-Prince. In einem Clip zeigt sie ein mit Rosenblüten verziertes Bett. Im Hintergrund ist der Profi-Kicker zu sehen, der mit seinen Händen ein Herz formt. Scheint so, als seien die beiden glücklich verliebt.