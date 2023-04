Im Vergleich zu früher: Dieter Bohlen hat weniger Falten im Gesicht – Gottschalk wundert sich

Botox-Behandlung, Face-Lifting & Co: Manche VIPs geben zu, beim Schönheits-Doc gewesen zu sein. Dieter Bohlen verrät sein Schönheitsgeheimnis allerdings nicht. Er scheint einfach nicht zu altern! Heute wird er 69 Jahre alt.

Perfekt in Szene gesetzt: So saß Dieter Bohlen im Jahr 2020 im Jury-Sessel von DSDS.

2002 begann sein großer TV-Erfolg: Dieter Bohlen wurde Juror in der damals neuen und erfolgreichen RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Innerhalb von wenigen Jahren mauserte er sich zum beliebten Chef-Juror. Heute ist er umstritten: Seine Sprüche seien sexistisch und frauenfeindlich, so die Kritiker.

DSDS ohne Bohlen – das galt eigentlich als undenkbar. 2021 endete die Ära, RTL kündigte die Zusammenarbeit. Doch nach einem einjährigen Quoten-Tief holte man Bohlen wieder zurück. Er sitzt aktuell bei der 20. Staffel hinterm Jury-Pult – und zofft sich mit Kollegin Katja Krasavice. Und auch bei der 21. Staffel wird Dieter Bohlen wieder DSDS-Juror sein, wie er schon verkündete.

Gesicht von Dieter Bohlen wirkt faltenfrei

Die Zeit scheint spurlos am heute 69-Jährigen vorbeigegangen zu sein. In den letzten knapp 20 Jahren scheint Bohlen optisch eher jünger geworden zu sein. Wie ist das nur möglich? Seine markanten Falten und die gebräunte Haut waren einst sein Markenzeichen – kein Wunder, entspannte Bohlen regelmäßig in der mallorquinischen Sonne.

Der Jahresvergleich zeigt: Heute sieht Dieter Bohlen deutlich jünger als vor knapp 20 Jahren aus. © RTL/imago/RTL

"Bohlen hat keine einzige Falte im Gesicht": Thomas Gottschalk wundert sich über DSDS-Juror

Auch TV-Legende Thomas Gottschalk wundert sich über das Aussehen des Pop-Titans: "Bohlen hat ja keine einzige Falte im Gesicht". Er selbst habe zwei Falten, wie er scherzhaft in seinem Video auf Instagram erklärt.

Verändertes Aussehen: Viel Gegenlicht im Studio, Photoshop oder gar mehr?

In den letzten Auftritten als RTL-Juror sah Dieter Bohlens Gesicht allerdings verdächtig faltenfrei aus. Steckte da ein chirurgischer Eingriff, ein guter Maskenbildner oder eine erstklassige Beleuchtung hinter Bohlens neuer Optik?

Bohlen selbst hat sich nie zu seinem wahren Schönheitsgeheimnis geäußert. Seine faltenfreie Verwandlung sehen Sie in unserer Bildergalerie.