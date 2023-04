Sind Pietro Lombardi und Katja Krasavice wieder dabei? RTL äußert sich zur nächsten DSDS-Jury

DSDS geht auch nächstes Jahr weiter. Dieter Bohlen hat bereits eine neue Staffel angekündigt. Bohlen bleibe Juror, wie er betonte. Katja Krasavice wird nach den Streitereien mit ihrem Jury-Chef dann vermutlich nicht mehr mit von der Partie sein. Und was ist mit Pietro Lombardi? Die AZ hat bei RTL nachgefragt.

Mit dieser Ankündigung sorgte Dieter Bohlen während der letzten DSDS-Live-Shows für eine Kracher-News: Es wird eine 21. Staffel der Kult-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" geben. Die Freude war groß – außer bei Co-Jurorin Katja Krasavice, die nach ihrem Streit mit dem Pop-Titan wohl nicht vorhat, noch mal zu DSDS zurückzukehren.

DSDS 2024: Wer sind Dieter Bohlens Co-Juroren?

Darüber, wer Dieter Bohlen bei der nächsten Suche nach Deutschlands Superstar unterstützen darf, können die Fans aktuell nur spekulieren. Sitzt Katja Krasavice doch weiterhin hinterm Jury-Pult? Oder kommen drei neue Juroren? Ein RTL-Sprecher antwortet der AZ: "Wer in der 21. Staffel neben Dieter Bohlen am Jurypult sitzen wird, ist noch offen. Hierzu wurden auch noch keine Gespräche geführt, denn jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf einen erfolgreichen Abschluss der aktuellen Staffel."

Pietro bleibt, Katja und Leony raus: Wer bleibt in der DSDS-Jury?

Dass Katja Krasavice in Staffel 21 nicht mehr als Jurorin mitwirken wird, ist nach dem Streit zwischen Bohlen und Krasavice aber sehr wahrscheinlich. Und auch Sängerin Leony soll nicht mehr als Jurorin dabei sein, das berichtet "Bild". Nur Pietro Lombardi dürfe seinen Platz am DSDS-Pult behalten. RTL sucht jetzt nach zwei Frauen für die DSDS-Jury 2023/24.

Ob Pietro Lombardi DSDS-Juror bleibt? "Abwarten", so der Sänger auf Instagram. © Instagram

Statement zu DSDS-Jury 2024: Pietro Lombardi weiter dabei?

Knapp zwei Tage nach dem DSDS-Finale 2023 äußerte sich auch Pietro Lombardi zur Besetzung der nächsten Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Auf die Fan-Frage, ob er auch in der kommenden Staffel dabei sein wird, antwortete er: "Abwarten. Denke, in den nächsten Wochen kann ich euch mehr dazu sagen."

Katja Krasavavice ist sich sicher: Man wollte ihr in erster Live-Show schaden

Nachdem der Ton während Krasavices Auftritt in der ersten Live-Show den Geist aufgegeben hatte, schoss sie auch gegen den Sender. In einer Instagram-Story unterstellte die Sängerin RTL, die Musik absichtlich ausgeschaltet zu haben: "Es ist mir egal, was mir im Hintergrund von der RTL-Chefetage erzählt wird – dass es ein technischer Fehler war oder nicht, bei den anderen drei Juroren hat der Sound noch funktioniert. Ich weiß ganz genau, dass mir bewusst versucht wurde zu schaden."

Katja Krasavice schiebt noch eine klare Ansage hinterher: "Ihr könnt meinen Sound ausmachen, aber ich sage es euch nochmal: Durch das Kreischen meiner Fans hätte man den Song eh nicht gehört! Ihr könnt die Stimme der neuen Generation mit euren Manipulationen nicht zensieren!" Für Katja Krasavice wird es bei DSDS also wohl keine Zukunft geben.

Von 16 "bis scheintot": Staffel 21 ist für alle offen

An anderer Stelle freut man sich hingegen auf die neue Staffel. Inga Leschek, die neue Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, sagte "RTL.de": "Gemeinsam mit meinem Team bin ich angetreten, um unsere Zuschauer:innen mit unseren Programmen zu begeistern. Mit der 20. Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar' ist das bereits sehr erfolgreich gelungen. Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen. Und nicht zuletzt, weil RTL im nächsten Jahr 40. Geburtstag feiert, öffnen wir die Türen für Talente aller Altersgruppen – jede und jeder (ab 16 Jahren) kann sich bewerben! Wir suchen den absoluten Superstar quer durch alle Generationen." Von 16 "bis scheintot", wie Bohlen es ausdrückt, können alle Altersklassen an der Casting-Show teilnehmen.