Bohlen verkündet Hammer-News bei DSDS: "Es gibt eine 21. Staffel!"

Eigentlich hatten die meisten Fans von DSDS damit gerechnet, dass es in der ersten Live-Show der Jubiläumsstaffel zu einem Showdown zwischen den verkrachten Juroren Dieter Bohlen und Katja Krasavice kommen würde. Doch der Zwist geriet völlig außer Acht. Viel gewichtiger war eine Knaller-News des Poptitanen.

Er trug "Anything But Love" von Daniel Schumacher perfekt vor. Pietro: "Du bist perfekt auf dieser Bühne!"

Dieter Bohlen kündigte an: Es wird eine weitere Staffel DSDS geben! Im Jahr 2024 folgt also schon die 21. Ausgabe der Gesangsshow.

Der Jury-Zoff bei DSDS geriet in der ersten Liveshow in den Hintergrund.

Sie hatten sich bis unter die Top Ten von "Deutschland sucht den Superstar" gekämpft und sollten entsprechend im Mittelpunkt des Abends stehen. Zehn Talente traten in der 1. Liveshow der Jubiläumsstaffel von DSDS 2023 an, die vermeintlich allerletzte Staffel der RTL-Show. Doch der eigentliche Star war dann doch wieder Dieter Bohlen und mit ihm seine Verkündigung, mit der niemand gerechnet hatte: DSDS wird auch 2024 weitergehen.

Dabei hatten die meisten Fans mit Auflkärung in ganz anderer Sache gerechnet: Wie würden Dieter Bohlen und Katja Krasavice wohl aufeinander reagieren? Schließlich herrscht zwischen den beiden Juroren seit Wochen dicke Luft. In einer im Februar ausgestrahlten Casting-Sendung hatte Bohlen mit sexistischen Äußerungen einer Kandidatin gegenüber von sich reden gemacht und viele - vor allem auch Katja - gegen sich aufgebracht. Es folgten Tiraden in den sozialen Medien und die Frage, wie die beiden wohl miteinander umgehen würden, wenn sie sich "live" in der Show wiedertreffen würden.

Dieter Bohlens subtile Botschaft an Katja Krasavice: Mir kann keiner was!

Dieser Abend war nun gekommen und es geschah: im Grunde nichts Besonderes, wüsste man nicht um die Umstände. Mimik und Gestik sprachen zwar besonders seitens Katja Krasavices Bände (sie wäre vermutlich am liebsten ganz woanders gewesen). Am Anfang würdigten sich beide keines Blickes. Und doch blieb der Auftritt der Streitparteien betont professionell.

Dabei ließ Dieter Bohlen gerade zu Beginn keinen Zweifel daran, dass er der absolute King im Ring ist. Während die drei Co-Juroren Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice sich feiernd die goldene Treppe hinabstiegen, um zu ihrem Jurypult zu gelangen, nahm Bohlen einen ganz anderen Weg: Er badete direkt in der Menschenmenge - übrigens bestückt mit vielen bekannten Gesichtern wie Ella Endlich, Carsten Spengemann und Kultstar Menderes - und ließ sich feiern wie der absolute Superstar. Die Botschaft an Katja: "Mir kann keiner was!" Das dies aber nicht der Höhepunkt der Show werden sollte, ahnte man da noch nicht.

Bohlen verkündet DSDS-Sensation: "Es gibt eine 21. Staffel!"

Es folgten die ersten Auftritte der Nachwuchssänger, die allesamt Siegertitel ehemaliger DSDS-Gewinner zum Besten gaben. Sehr passend startete dann auch Kiyan Yousefbeik mit "Take Me Tonight" von Alexander Klaws, dem allerersten Gewinner von vor 20 Jahren. Den zweiten Auftritt hatte Rose Ndumba mit "Don't Believe" von Mehrzad Marashi (Gewinner 2010). Alle, die vermuteten, einen gewöhnlichen DSDS-Abend mit acht mehr oder weniger guten weiteren Auftritten zu sehen, irrten. Denn dann kam Bruce Darnell die goldenen Stufen hinabgemodelt. Der Juror der 9. Staffel genoss seine Performance sichtlich, kam schließlich bei Moderatorin Laura Wontorra und Dieter Bohlen an. Die beiden "Brüder" gaben sich Küsschen hier und Umarmungen dort. Hach, man wurde fast sentimental.

Darnells groß inszenierter Auftritt kam allerdings nicht von ungefähr, sondern mündete schließlich in einer echten Hammernews. Dieter Bohlen verkündete neben Buddy Bruce zunächst mit stilleren Worten: "In den vergangenen Wochen wurde ja immer wieder die Frage gestellt: Was passiert eigentlich mit DSDS?" Er sagte weiter: "Wir hatten eine Sendung, die immer viele Leute begeistert hat. Eigentlich sollte es sich hierbei ja um die finale Staffel handeln." Und schließlich schrie er ins Mikro: "Es gibt eine 21. Staffel!" Mit ihm als Juror! Und mit einer weiteren Neuerung: Ab sofort können sich auch Menschen bewerben, die älter als 30 sind. Zuvor durften nur zwischen 16- und 30-Jährige teilnehmen. Die Grenze nach oben wurde somit aufgehoben. Laut Bohlen ein Anliegen, das ihm schon seit Jahren wichtig sei.

Sem Eisinger sorgte für eines der musikalischen Highlights. © RTL / Stefan Gregorowius

Da waren es noch acht ...

Nach dieser Nachricht fiel die Rückkehr zur eigentlichen Show etwas schwer. Die acht verbleibenden Kandidaten des Abends gaben jedoch ihr Bestens - mit deutlichen Unterschieden im Können. Die Top-Performer waren Sem Eisiger mit einem perfekt vorgetragenen "Anything But Love" von Daniel Schumacher sowie Monika Gajek mit ihrer Interpretation von Marie Wegners "Königlich", der Schweizer Lorent Berisha mit Mark Medlocks "Now Or Never" und David Leischik, der das Publikum mit "Eine Nacht" von Ramon Roselly begeisterte.

Gesanglich nur mittelmäßig hingegen performten Aileen Sager mit "Glücksmoment" von Prince Damien, Lawa Baban mit Elli Erls "This Is My Life" und Peris Grigoriadis, der sich an Pietro Lombardis "Call My Name" heranwagte und nur mit Ach und Krach weiterkam. Ausgeschieden ist die Schlagerfreundin Natalie Nock mit "Mein Herz" von Beatrice Egli. Auch für Rose Ndumba endete die DSDS-Reise in der ersten Liveshow.

An den kommenden beiden Samstagen folgen die letzten beiden Shows. Dann steht der neue Superstar 2023 fest. Fest steht auch, dass Katja Krasavice nicht Teil der nächsten Staffel von DSDS sein wird. Ganz im Gegensatz zu Dieter Bohlen. Wenn das beim 69-Jährigen mal keine Genugtuung auslöst ...