Daniela Katzenberger klagt über hohen Druck der Branche – hört sie auf?

Daniela Katzenberger kehrt Instagram den Rücken. Die sonst so offene Blondine hat beschlossen, weniger Zeit auf der Social-Media-Plattform zu verbringen. Der Druck, den ihre Reichweite mit sich bringt, sei ihr zu viel geworden.

Auch abseits des Ehe-Dramas von Mama Iris und Peter Klein (AZ berichtete) herrschte auf dem Instagram-Profil von Daniela Katzenberger immer reger Betrieb. Die 36-Jährige teilte ihr Leben mit ihren Followern und nahm diese auch in ihren Alltag mit Ehemann Lucas Cordalis (55) und Töchterchen Sophia (6) mit. Jetzt will Daniela Katzenberger sich eine Auszeit von Instagram nehmen.

Daniela Katzenberger über Instagram: "War so oft richtig abgefuckt deswegen"

"Tagesdurchschnitt eine Minute" ist in einer Instagram-Story von Daniela Katzenberger zu lesen. Diese Zeitangabe bezieht sich auf die aktuelle Nutzungsdauer des Reality-Stars. Durchschnittlich hat sie diese Woche also nur eine Minute täglich auf der Social-Media-Plattform verbracht.

Dazu schreibt die Kult-Blondine: "Wenn man bedenkt, dass da früher mal vier Stunden stand, wenn ich "wenig" gemacht habe..." Warum genau sich ihre Instagram-Nutzung so verändert hat, verrät Daniela Katzenberger auch: "Irgendwann habe ich beschlossen, mehr Momente für mich zu genießen – ohne mir jedes Mal den scheiß Druck zu machen, das Handy auszupacken und Stories zu drehen."

Das Gefühl, unter Druck zu stehen, hatte Katzenberger laut ihrer Story oft: "Druck, dieses Foto jetzt machen zu müssen! Druck, mindestens 20 Sequenzen drehen zu müssen! Ich war so oft richtig abgefuckt deswegen."

Daniela Kastenberger: Neue Doku für die Kult-Blondine

Diesen Druck möchte die Frau von Lucas Cordalis jetzt nicht mehr zu spüren bekommen. "Ich möchte posten, wenn ich Bock habe was zu posten und nicht, weil meine Reichweite mir sonst in den Arsch tritt."

"Und... Ich mache mittlerweile einen Ticken lieber TV. Bin ich ehrlich". Dazu hat "die Katze" jetzt gerade wieder Gelegenheit. In einer weiteren Story teilte die Blondine "Behind the Scenes"-Aufnahmen mit dem Hashtag "NEUEDOKU".