Haare ab! Monica Ivancan zeigt ihre neue Frisur

Monica Ivancan hat bei einem Münchner Friseursalon Haare gelassen. Ihre neue Frisur präsentiert sie stolz auf Instagram.

Schnipp schnapp Haare ab - Monica Ivancan war offenbar bereit für eine Veränderung. Beim Münchner Starfriseur Andre Schultz hat sie sich von ihren schulterlangen Haaren getrennt. Auf Social Media zeigt sie ihren Fans, wie glücklich sie mit dem neuen Look ist.

Kürzer und mit coolem Undercut trägt die Moderatorin ihre Haare jetzt. Ivancan ist offenbar begeistert von der neuen Frisur und spielt vor der Kamera mit dem neuen Haarschnitt. "Danke für meinen neuen Frühlingsschnitt mit Side-Undercut. Love it", kommentiert sie das Video. Die Fans sind begeistert - und überschütten sie mit Komplimenten. Eine Followerin bemerkt sogar eine Ähnlichkeit mit einer jungen Kim Basinger.

Judith Rakers ist begeistert von der neuen Frisur

Auch ihre Promi-Kollegen lassen es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "Sieht super aus", bemerkt Moderatorin Judith Rakers, auch Ruth Moschner, Model Betty Taube und Autorin Johanna Völkel finden das Ergebnis sehr gelungen. In einem anderen Beitrag zeigt Monica Ivancan die Frisur noch mal ausführlich von allen Seiten. "Coole Frisur, aber irgendwie schief geschnitten, die eine Seite ist länger wie die andere" bemerkt da allerdings eine aufmerksame Followerin, und sie ist nicht die einzige.

Hat sich der Promifriseur etwa verschnitten? Nichts da, das soll laut Ivancan so sein! Andre Schultz beschreibt die Frisur in den Kommentaren übrigens so: "Personalisierter Haircut!! Das ist Fashion!! Alles andere sind nur 'Frisuren'"