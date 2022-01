Im Vergleich zu früher: Dieter Bohlen hat weniger Falten im Gesicht

Botox-Behandlung, Face-Lifting & Co: Manche VIPs geben zu, beim Schönheits-Doc gewesen zu sein. Dieter Bohlen verrät sein Schönheitsgeheimnis allerdings nicht. Er scheint einfach nicht zu altern! Sein neuestes Videos sorgt für erneute Spekulationen..

Perfekt in Szene gesetzt: So saß Dieter Bohlen im Jahr 2020 im Jury-Sessel von DSDS.

2002 begann sein großer TV-Erfolg: Dieter Bohlen wurde Juror in der damals neuen und erfolgreichen RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Innerhalb von wenigen Jahren mauserte er sich zum beliebten Chef-Juror. DSDS ohne Bohlen – das galt eigentlich als undenkbar. 2021 endete die Ära, RTL kündigte die Zusammenarbeit.

Gesicht von Dieter Bohlen wirkt faltenfrei

Die Zeit scheint spurlos am heute 67-Jährigen vorbeigegangen zu sein. In den letzten knapp 20 Jahren scheint Bohlen optisch eher jünger geworden zu sein. Wie ist das nur möglich? Seine markanten Falten und die gebräunte Haut waren einst sein Markenzeichen – kein Wunder, entspannte Bohlen regelmäßig in der mallorquinischen Sonne.

In den letzten Auftritten als RTL-Juror sah Dieter Bohlens Gesicht allerdings faltenfrei aus. Steckte da ein chirurgischer Eingriff, ein guter Maskenbildner oder die neueste TV-Übertragungstechnik hinter Bohlens neuer Optik?

Video vom Strand: Fans über veränderte Augen-Partie verwundert

Seit seinem RTL-Aus widmete sich Dieter Bohlen verstärkt seinem Instagram-Kanal. Beinahe täglich veröffentlicht er launige Fotos oder Clips – meistens mit Sonnenbrille. Als er diese in seinem neuesten Urlaubs-Video abnimmt, wundern sich manche Fans über sein Aussehen. "Du siehst irgendwie anders aus als sonst", schreibt ein Fan. Andere mutmaßen über Beauty-Eingriffe an Augen und Stirn. Eine Followerin kommentiert: "Ich glaub kaum, dass die auf den Malediven eine Schönheitsklinik haben." Vielleicht hat es Dieter Bohlen aber auch nur mit dem Instagram-Filter übertrieben.

Bohlen selbst hat sich nicht zu seinem wahren Schönheitsgeheimnis geäußert. Seine faltenfreie Verwandlung sehen Sie in unserer Bildergalerie.