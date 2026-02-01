Im Dschungelcamp: Simone Ballack enthüllt Details zur Todesnacht von Sohn Emilio

Im Dschungelcamp hat sich Simone Ballack bislang noch sehr zurückgehalten. Doch nun lässt sie erstmals tief blicken. An Tag 7 rechnet sie mit ihrer Vergangenheit ab und findet harte Worte über ihre Mutter. Als es um den verstorbenen Sohn Emilio geht, wird es emotional. Ballack spricht über dessen Todesnacht.

Simone Ballack musste etwas ertragen, das keine Mutter je erleben sollte. Mit nur 18 Jahren starb ihr Sohn Emilio bei einem tragischen Unfall in Portugal. Im Dschungelcamp 2026 blickt sie nun auf die Todesnacht zurück und schildert, wie sie diesen Moment des Verlustes erlebt hat. Dabei kommt sie auch auf das eigene Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrem Vater zu sprechen.

Schwere Kindheit: Simone Ballack packt über ihre Eltern aus

Ihre Kinder sind für Simone Ballack ihr Ein und Alles. Zusammen mit Ex-Mann Michael Ballack hat sie drei Söhne: Louis (*2001), Emilio (*2002, †2021) und Jordi (*2005). Dass die ehemalige Spielerfrau ein sehr enges Verhältnis zu ihnen hat, kommt nicht von ungefähr – sie selbst hatte in ihrer Kindheit und Jugend keine gute Beziehung zu ihren Eltern. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" verrät sie, dass sie heute keinen Kontakt zu Mutter oder Vater habe.

"Ich habe mich daran gewöhnt", sagt Simone Ballack im Gespräch mit Mirja du Mont. Zu ihrer Mutter herrsche seit 14 Jahren Funkstille – offenbar mit gutem Grund, wie die Münchnerin ausplaudert: "Meine Mutter hat mich ja rausgeschmissen, weil die nicht alle Latten am Zaun hat. Ich will auch gar keinen Kontakt mit ihr. Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne."

In Mirja du Mont hat Simone Ballack im Dschungelcamp eine echte Freundin. © RTL

Was zu dem Rauswurf und dem Bruch geführt hatte, verrät Ballack dabei nicht. Zum Vater soll das Verhältnis nicht unbedingt besser sein, ihn habe Simone Ballack zuletzt auf Emilios Beerdigung 2021 gesehen. Ihre Kindheit sei von den zerrütteten Familienverhältnissen geprägt gewesen, wie sie weiter berichtet: "Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich sieben war, und davor kann ich mich eigentlich nur an Krieg erinnern."

Tragischer Verlust: Sohn Emilio starb 2021 mit nur 18 Jahren

Ihre eigene Familie ist Simone Ballack heilig. Der schreckliche Unfall ihres Sohnes veränderte das Leben der Münchnerin nachhaltig. Im Dschungelcamp spricht sie nun über die grausame Todesnacht. "In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt", sagt sie zu Mirja du Mont. Der 18-Jährige war am 5. August 2021 im Portugalurlaub mit einem Quad tödlich verunglückt.

Michael Ballack mit seinen Söhnen im Jahr 2013. © imago/MIS

Bevor sie den Anruf mit der schlimmen Nachricht bekam, habe sie nicht schlafen können und in ihrem Haus in Deutschland laute Geräusche gehört. "Ein lautes Klopfen und Hämmern, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Das ging ganz lange bis zu dem Zeitpunkt, als mein Telefon klingelte und ich die Nachricht bekommen habe, dass Emilio verstorben ist." Simone Ballack habe in diesem Moment eine Energie gespürt, die vorher noch nie da gewesen sei. Die Vorstellung, dass sie ihren Emilio wahrgenommen hat, spendete ihr Trost. "Ich glaube ja an Engel und auch an Energien. Da ziehe ich mir meine Kraft raus. Das hilft mir."

Ich bin froh und dankbar, dass ich meine zwei Jungs habe. Und der dritte passt von oben auf. Es ist gut zu wissen, dass das alles nicht so endlich ist. – Simone Ballack spricht im Dschungelcamp über ihren Verlust

Die Ex von Michael Ballack hat einen kleinen Teil ihres Sohnes mit ins Dschungelcamp gebracht. Wie sie der AZ vorab exklusiv verraten hatte, spielte sie mit dem Gedanken, eine besondere Kette mitzunehmen. Darin verarbeitet ist ein Stein, der aus einem Teil von Emilios Asche hergestellt wurde. Nachdem RTL ihr versichert hatte, dass im Falle einer Abnahme von Luxusgegenständen oder einer Dschungelprüfung das Schmuckstück sicher verwahrt sei, entschied sie sich tatsächlich dafür, die Kette auch im australischen Busch umzulegen.

Welche Kraft man aufbringen muss, um solch einen Verlust zu verarbeiten, ist unvorstellbar – aber Simone Ballack scheint diesen Weg erfolgreich zu gehen: "Ich bin froh und dankbar, dass ich meine zwei Jungs habe. Und der dritte passt von oben auf. Es ist gut zu wissen, dass das alles nicht so endlich ist."