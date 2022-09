Hüllenlose Ursula Karven (58): Schauspielerin setzt sich nackt für PETA ein

Seit Jahren ernährt sich Ursula Karven vegan und möchte jetzt weitere Menschen von dieser Lebensweise überzeugen. Dafür setzt die 58-Jährige auf nackte Tatsachen und zieht für die Tierrechtsorganisation PETA blank.

Wie können sich Promis viel Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema lenken? Ein gutes Mittel zum Zweck ist es offenbar, sich nackig zu machen. Das dachte sich wohl auch Ursula Karven und ließ für eine Kampagne die Hüllen fallen – mit 58 Jahren!

Ursula Karven wirbt hüllenlos für vegane Ernährung

Gemeinsam mit der Tierrechtsorganisation PETA wirbt die Schauspielerin für eine vegane Lebensweise. Sie selbst verzichtet bereits seit längerer Zeit auf tierische Produkte. "Seit rund drei Jahren ernähre ich mich vegan und fühle mich gesünder und voller Energie", sagt sie dazu. "Und ich tue damit zusätzlich etwas für Tiere und das Klima."

Für die Aktion hat sich Ursula Karven ohne Kleidung künstlerisch in Szene setzen lassen und badet in einer Wanne voll mit Chilischoten. "Vegan is hot", lautet der Slogan der Kampagne und soll Aufmerksamkeit für "Veganstart-Programm" von PETA machen. Abgelichtet wurde die 58-Jährige von der Hamburger Starfotografin Esther Haase.

So sexy setzt sich Ursula Karven für die Tierrechtsorganisation PETA in Szene. © PETA Deutschland e.V. / Esther Haase

Welche weiteren Promis haben sich für PETA ausgezogen?

Für Ursula Karven ist es nicht das erste Mal, dass sie sich ohne Kleidung für PETA einsetzt. Bereits im Juni 2022 zeigte sie viel Haut und protestierte damit gegen Tierversuche.

Die Schauspielerin ist nicht die einzige VIP-Frau, die für die Tierrechtsorganisation blank gezogen hat. Prominente Unterstützerinnen sind unter anderem Kabarettistin Lisa Fitz, die Girlgroup No Angels und Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Auch ein Promi-Mann hat bereits die Hüllen fallen lassen – Designer Harald Glööckler.