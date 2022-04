"Höhle der Löwen": Michael Ballack will 100.000 Euro für sein Start-up

TV-Überraschung! Ex-Nationalspieler Michael Ballack will bei "Die Höhle der Löwen" als Gründer auftreten und mindestens einen Löwen als Investor überzeugen und gewinnen. Sein Wunsch-Deal: 100.000 Euro für Firmenanteile an dem Start-up "Lucky Plant".

Michael Ballack (45) wird als Gründer Teil der Erfolgsshow "Die Höhle der Löwen". Kann der ehemalige Fußball-Profi bei den Investoren punkten? Das Konzept der Show: Für eine Investition bieten Gründer den Investoren ("Löwen") Firmenanteile an.

Firma von Michael Ballack: Mit "Lucky Plant" bei "Die Höhle der Löwen"

"Ich liebe meinen Garten und kann beim Gärtnern richtig gut entspannen. Wie jeder Hobbygärtner fragte ich mich immer wieder, wie werden meine Pflanzen und mein Rasen kräftig und gesund, wie pflege ich meinen Garten optimal?", so Michael Ballack zum Sender.

Michael Ballack präsentiert bei "Die Höhle der Löwen" das Pflanzenstärkungsmittel "Lucky Plant". Der Ex-Kicker erhofft sich ein Investment von 100.000 Euro für 20 Prozent der Anteile am Unternehmen. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Ballack gründete mit Freund Bernhard Unger und Agrarwissenschaftler Dr. Thomas Hüster das Start-up "Lucky Plant", das biologischen Dünger in Tablettenform für Pflanzen und Grünflächen entwickelt.

20 Prozent der Firmenanteile für 100.000 Euro

Kann das Trio in der TV-Show einen Deal ergattern? Die drei Gründer bieten 20 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen an – und wollen dafür eine Finanzspritze in Höhe von 100.000 Euro.

Idee als Gründer: Michael Ballack mit Auftritt bei "Die Höhle der Löwen"

Die "Löwen" in der neuen Staffel, die seit April auf Vox laufen, sind Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler.

Michael Ballack: Erste Schritte zurück in die Öffentlichkeit

Hinter Familie Ballack liegt ein schreckliches Jahr. Am 5. August 2021 verunglückte sein Sohn Emilio im Alter von nur 18 Jahren mit seinem Quad und erlag seinen schweren Verletzungen.

Michael Ballacks Exfrau Simone hat sich nur zögerlich in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Sie hat sich nach der Tragödie, als ihre Welt zusammenbrach, für einen neuen Look entschieden. Zu ihrem 46. Geburtstag im Februar schrieb sie: "Danke, dass so viele Menschen verstehen, dass man nicht den ganzen Tag weinen kann und auch nicht sollte! Ich habe viele Gründe auch mal wieder froh zu sein und meine stille Zeit, ganz für mich alleine, ist meine Trauerzeit, die niemals enden wird. Jeder Geburtstag bringt mich meinem Emilio etwas näher."