In der neuen Folge "Wer wird Millionär?" wird nach der Bundestagswahl 2025 gefragt. Damals kam es zu einem Rekordwert: Aber betraf dieser die gültigen Stimmen, die Zahl der Wahlkreise oder das Ergebnis einer Altpartei? Die AZ verrät hier die richtige Antwort auf die 16.000-Euro-Frage.

Viele Menschen träumen davon, eines Tages im RTL-Studio von Günther Jauch (70) Platz zu nehmen. Wer mit Allgemeinwissen, Glück und einem kühlen Kopf gesegnet ist, kann bei "Wer wird Millionär?" auf das große Geld hoffen. In der neuen Folge schafft es Carsten Floß auf den Ratestuhl. Als Quizmaster Jauch ihn mit der Bundestagswahl 2025 konfrontiert, kommt der Kandidat jedoch ins Straucheln.

"Wer wird Millionär?": Rekordwert bei Bundestagswahl 2025 gesucht

Carsten Floß entscheidet sich für die Spielvariante mit vier Jokern und marschiert bis zur 16.000-Euro-Frage voran. Dann wird es knifflig für den Friseur: Günther Jauch möchte nämlich von dem Kandidaten wissen:

Was war bei der Bundestagswahl 2025 so hoch wie noch nie?

Zahl der gültigen Stimmen Zahl der Wahlkreise Ergebnis der CDU Ergebnis der SPD

Der zweifache Vater kennt die richtige Antwort nicht und tendiert zunächst zum Publikumsjoker. Günther Jauch gibt zu bedenken, dass er auch "billiger" zur richtigen Lösung gelangen könnte: "Also zwei Sachen könnte man ausschließen. Und wenn man das kann, ansatzweise, dann hilft einem der 50:50-Joker mehr", so der Quizmaster. Überraschend entscheidet sich Carsten Floß plötzlich fürs Pokern – und lässt ohne Joker Antwortmöglichkeit C: Ergebnis der CDU einloggen.

Günther Jauch verrät richtige Lösung: Kandidat scheitert an 16.000-Euro-Frage

Ein mutiger Schritt, der jedoch dramatische Folgen für den Kandidaten hat: Denn Antwortmöglichkeit C: Ergebnis der CDU ist falsch. "Das Ergebnis der CDU waren 28,5 Prozent. Die hatten 1957 fast doppelt so viel. 50,2 Prozent", klärt Günther Jauch auf. A: Zahl der gültigen Stimmen wäre die richtige Lösung gewesen.

Bei der Bundestagswahl 2025 kam es zu einem Rekordwert der gültigen Stimmen. © imago/Future Image

So hoch war die Zahl der gültigen Stimmen der Bundestagswahl 2025

Laut dem deutschen lag die Anzahl der gültigen Bundestagswahl-Erststimmen 2025 bei stolzen 49.505.389. "So viele hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben", erklärt Günther Jauch. Die Zahl der Wahlkreise und das Ergebnis der SPD hätten 2025 hingegen keine Rekordwerte dargestellt. Carsten Floß fällt somit auf eine Gewinnsumme von 500 Euro zurück – und muss das Spiel mit noch ungenutzten Jokern verlassen.