Hochzeit bei Katharina Schulze und Danyal Bayaz: Grünen-Paar hat sich das Jawort gegeben

Katharina Schulze und Danyal Bayaz haben geheiratet. Die Trauung fand am vergangenen Wochenende in Herrsching am Ammersee statt.

27. Juli 2022 - 15:03 Uhr | AZ/dpa