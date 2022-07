Andrea Berg präsentiert: Neuer Look und zehn Kilo weniger

Nach längerer Auftrittspause berichtet die Schlagersängerin stolz von ihrem Abnehmerfolg und ihrer gesamten Look-Veränderung.

Andrea Berg zeigt ihren neuen Look.

Durch die Pandemie und dadurch nur wenige bis keine Auftritte ist es um Schlager-Star Andrea Berg (56) lange Zeit still gewesen. Doch jetzt ist sie zurück – in einem völlig neuen Look.

Andrea Berg: Sie hat zehn Kilo abgenommen

Denn: Die Sängerin hat deutlich abgenommen. Wie sie in einem Interview mit preisgibt, hat sie ihre Ernährung während der letzten Monate komplett umgestellt und macht dank ihres Hometrainers inzwischen täglich Sport. "Zehn Kilo sind Gott sei Dank runter", berichtet sie stolz.

Schlagersängerin fühlt sich wieder "pudelwohl"

"Ich habe mir im Spiegel nicht mehr gefallen, die letzten Fotos und Auftritte von mir auch nicht mehr“, so Berg zu BUNTE. Durch ihren neuen Lebensstil fühle sie sich jetzt aber wieder pudelwohl.

Und auch sonst hat sich ihr Styling stark verändert: Statt enger Jeans und Lederhosen dürfen es jetzt auch gerne mal etwas weitere Hosen und Kleider sein.