Andrea Berg über Schwiegertochter Vanessa Mai: "Diese Bitch"

Ist Andrea Berg etwa nicht gut auf Vanessa Mai zu sprechen? Die Sängerin schimpft in einem Instagram-Video über ihre Duett-Partnerin und Schwiegertochter – während diese direkt vor ihr steht.

Sollte man mit der eigenen Familie beruflich zusammenarbeiten? Die Schlager-Stars Andrea Berg und Vanessa Mai haben es gewagt und ein Schwiegermutter-Schwiegertochter-Duett aufgenommen. Bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Video hat jetzt die eine gegen die andere ausgeteilt – wenn auch nicht ganz ernst gemeint.

Andrea Berg nennt Vanessa Mai "Bitch"

Wie in einem kurzen Clip auf Instagram zu sehen ist, nennt Andrea Berg die Ehefrau ihres Sohnes Andreas Ferber eine "Bitch" (englisch für Schlampe). Vanessa Mai schaut nach dieser herben Beleidigung geschockt in die Kamera. Was ist passiert? Gibt's da etwa Streit?

Fans lachen über den "Diss" von Andrea Berg

Nein, denn die Situation ist offensichtlich nicht ernst gemeint. Als die beiden Sängerinnen von einem Mitarbeiter gelobt werden, strahlt Vanessa Mai, bis Andrea Berg mit einem falschen Akzent stichelt: "Ich war besser. Diese Bitch nix gut!" Das Video hat die Schwiegertochter selbst auf ihrem Account gepostet und dazu geschrieben: "Wenn dich deine Schwiegermutter disst."

Die Fans finden die Aktion von Andrea Berg lustig und kommentieren den Clip mit zahlreichen lachenden Smileys. "Hat sie nicht gesagt", witzelt ein Follower darüber. Ein anderer scheint den Spaß darin allerdings nicht erkannt zu haben und schreibt: "Was war das denn? Vanessa Mai, lass dich nicht beleidigen, bloß nicht."

Mit der überspitzen Beschimpfung haben die Schlager-Ladys, insbesondere Andrea Berg, jedenfalls Humor bewiesen. Vielleicht zeigen sich die beiden jetzt öfter von ihrer ironisch-bösen Seite.