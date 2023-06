Hier verbringen die Royals ihren Urlaub

Ihre Auszeiten sind begrenzt, aber auch die Royals zieht es in den Urlaub. An diesen Orten entspannen König Charles, Prinz William und Co.

Die aufregenden Tage der Krönung liegen hinter ihm, jetzt hat sich König Charles III. (74) Urlaub gegönnt: Fünf Tage wandern in Rumänien standen auf dem Programm. Dort lichteten Fotografen den britischen Monarchen entspannt mit Wanderstock, Fernglas und kurzärmligem Freizeithemd ab. Entstanden sind die Bilder Anfang Juni im Dorf Valea Zalanului, wo Charles Medienberichten zufolge ein Privatgrundstück besitzt. Dem König gehören in Rumänien mehrere Anwesen und er genießt hier regelmäßig Auszeiten, die er zum Wandern, Lesen und Malen nutzt. Abseits von offiziellen Reisen machen die Royals auch an diesen Orten regelmäßig Urlaub.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Schottland

Viel Natur genießt Charles ebenfalls, wenn er in der Heimat Urlaub macht. Jedes Jahr besucht er Dumfries House, ein Herrenhaus in Schottland, und das Castle of Mey, ein schottisches Schloss, das früher seiner Großmutter Queen Mum (1900-2002) gehörte. Beide Domizile werden durch Organisationen verwaltet, die mit den Royals in Zusammenhang stehen.

Die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) verbrachte ihre Sommerpause stets in den schottischen Highlands, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und sich um ihre Hunde und Pferde zu kümmern. Als Rückzugsort diente ihr Schloss Balmoral und das umliegende Anwesen in Aberdeenshire.

Auch Charles hat auf dem Anwesen seinen Rückzugsort: Birkhall. In der Vergangenheit oft mit seinen beiden Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (38) gesehen. Unter anderem sollen sie beim Fliegenfischen gesichtet worden sein.

Prinz William bringt inzwischen seine eigene Familie mit. Der Thronfolger, seine Frau, Prinzessin Kate (41), und die gemeinsamen Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) haben Balmoral ebenfalls schon Besuche abgestattet.

Griechenland

König Charles und seine Ehefrau, Königin Camilla (75), zieht es auch ab und zu Richtung Süden. Sie sollen das blaue Wasser und die Wärme von Korfu im Sommerurlaub lieben. Auf der griechischen Insel kam der Vater von Charles, Prinz Philip (1921-2021), zur Welt. Wenn Charles und Camilla dort entspannen, übernachten sie angeblich stets in der luxuriösen Rothschild-Villa in Kerasia. Die Villa, die "Kensington Sommerpalast" genannt wird, war auch ein Lieblingsort von Prinzessin Diana (1961-1997).

Scilly-Inseln

Ein bei den Royals beliebter Urlaubsort sind auch die Scilly-Inseln, eine Inselgruppe vor der Südwestspitze Englands. Dort soll es einige der schönsten Strände Großbritanniens geben. Auf Tresco machten 1989 Charles und Diana mit den beiden Söhnen William und Harry Urlaub. Später besuchte William die Insel auch mit seiner Ehefrau Kate und den Kindern mehrmals. Die Mitglieder der königlichen Familie steigen dabei offenbar gern in Dolphin House ab, ein Anwesen, das nur wenige Meter vom Meer entfernt liegt.

Botswana

Besondere Erinnerungen verbinden Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) unterdessen mit Botswana. In einem Interview mit der BBC zu ihrer Verlobung im November 2017 erinnerte sich Harry daran, wie er Meghan "überzeugte", in das afrikanische Land zu fliegen. Und das für ihr erst drittes Date. Sie verbrachten fünf romantische Tage beim Camping unter dem Sternenhimmel. Ein Jahr später sollen die beiden ihren Trip wiederholt haben.

Kenia

Auch für William und Kate gab es in Afrika einen besonderen Moment. In einer abgeschiedenen Hütte am Ufer des Rutundu-Sees verlobten sich die beiden im Jahr 2010. Das Paar hatte dort zuvor schon einen Urlaub verbracht. Für ihre Flitterwochen 2011 wählten sie dann einen etwas luxuriöseren Ort. Sie reisten auf die Seychellen, wo sie Berichten zufolge im exklusivsten und teuersten Ferienresort unterkamen.

Mustique

Prinzessin Kate gilt auch als großer Fan der Karibikinsel Mustique. Die britische Presse bezeichnete sie einst als "Königin von Mustique", ein Titel, der zuvor Queen Elizabeths Schwester Prinzessin Margaret (1930-2002) zugestanden hatte. Die besaß auf der Insel ein Grundstück samt Villa. Kate soll bereits mit ihren Eltern auf Mustique Urlaub gemacht haben, bevor sie William traf. Inzwischen soll der älteste Sohn des Thronfolger-Paars, Prinz George, schon einige seiner Geburtstage dort gefeiert haben.

Die Bahamas

William und Kate ließen es sich ebenfalls schon auf den Bahamas gut gehen, in einem Luxusresort auf Paradise Island, heißt es. Die Bahamas halten für William vermutlich viele schöne Kindheitserinnerungen bereit. Es war ein beliebtes Urlaubsziel von Prinzessin Diana, insbesondere nach ihrer Trennung von Charles im Jahr 1992, und sie nahm William und Harry oft mit auf Reisen dorthin.