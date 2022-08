Helene Fischer gibt Konzert in München: Welcher Promi spielt im Vorprogramm?

Bei Andreas Gabalier war es Comedian Mario Barth. Deshalb fragen sich die Fans: Welche Künstlerin oder welche Künstler wird samt Vorband beim Mega-Open-Air von Helene Fischer am 20. August in München auftreten und die Fans von der gigantischen Bühne aus anheizen?

Helene Fischer gibt heuer am 20. August ihr einziges Konzert in Deutschland

Helene Fischer wird am 20. August an der Messe Riem ein Konzert vor 130.000 Besuchern geben (Tickets ab 200 Euro in den Kategorien "Stehplatz – Diamond Circle" und "Premium VIP Package" sind noch verfügbar). Es wird der bislang größte Auftritt in der Karriere des erfolgreichen Superstars!

Nach Baby-Pause: Helene Fischer ist zurück

Helene Fischer meldet sich als Mama wieder zurück. Ihre Tochter wurde Ende 2021 geboren. Nach einem TV-Comeback beim "Schlagercomeback.2022", moderiert von Exfreund Florian Silbereisen, hat die Sängerin jetzt "definitiv" wieder Lust auf die großen Bühnen, gab sie bekannt. Der München-Auftritt am 20. August wird Helene Fischers einziges Deutschland-Konzert 2022 sein. Gerade deshalb sind ihre Fans so euphorisch und aufgeregt.

Die Bühne ist 150 Meter lang und dreimal so breit wie bei Rammstein. Helene Fischer wird diese voll ausnutzen – mit Tanz, Show und Entertainment. Doch wer bekommt auch die Plattform und darf im Vorprogramm von Helene Fischer auftreten? Die AZ stellt mögliche Künstlerinnen und Künstler vor, die Helene Fischer engagiert haben könnte.

Noch keine offizielle Info zu Vorprogramm von Helene Fischer

Veranstalter Leutgeb hüllt sich in Schweigen. Schon beim Konzert von Andreas Gabalier am 6. August war nicht bekannt, dass Comedian Mario Barth als Überraschungsgast den 90.000 Fans einheizen wird.

Kommt Robbie Williams zu Helene Fischers Konzert?

Helene Fischer und Robbie Williams haben 2019 das Weihnachtsduett "Santa Baby" veröffentlicht und schätzen sich ("In ihrer Gegenwart bin ich absolut entspannt."). Es gab auch bereits mehrere gemeinsame TV-Auftritte. Die beiden Superstars verbindet nicht nur die Liebe zur Live-Musik; sie sind auch absolute Familienmenschen. Wird der britische Entertainer womöglich also auch auf Helenes Konzert spielen? Zu "Bild" sagte Robbie Williams: "Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut." Und weiter: "Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon." Außerdem könnte Robbie bei Helene den Ticket-Verkauf ankurbeln, was den Veranstalter ebenfalls freuen dürfte.

Luis Fonsi beim München-Auftritt von Helene Fischer?

Sehr wahrscheinlich wird Luis Fonsi auch beim Konzert von Helene Fischer eine Rolle spielen. Der puerto-ricanisch-amerikanischer Sänger landete mit "Despacito" einen Mega-Hit und durfte 2021 Helene Fischer bei "Vamos a marte" als Gastsänger unterstützen. Die Single erreichte Platz 2 der deutschen Charts. Der Hit zählt zu Helene Fischers erfolgreichsten Songs – und Fans hoffen schon jetzt auf ein Duett mit Fonsi beim Münchner Konzert. Wenn Luis Fonsi schon extra anreist, so könnte er auch gleich im Vorprogramm auftreten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kerstin Ott: "Regenbogenfarben"-Lied mit Helene Fischer

Helene Fischer setzt sich für Toleranz und Gleichberechtigung ein – und machte dies 2018 im Duett mit Kerstin Ott in "Regenbogenfarben" deutlich. "Es freut mich, dass die Botschaft seitdem viel mehr Leute erreicht hat", sagte Ott später. Darf Kerstin Ott, die zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlerinnen Deutschlands zählt, womöglich wieder die Fans von Helene Fischer beglücken und mit Vorband in München auftreten?

Ex und guter Freund Florian Silbereisen könnte Helene Fischer unterstützen

Vor wenigen Wochen war Helene Fischer in Florian Silbereisens Comeback-Show. Dass die beiden auch nach dem Liebes-Aus weiterhin eng verbunden sind, betonen sie immer wieder. "Es steht nichts zwischen uns. Wir bleiben weiter die besten Freunde und telefonieren auch regelmäßig", sagte Helene Fischer Ende 2020 beim "Schlagerboom". Und Silbereisen ergänzte damals: "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen – das muss uns erstmal einer nachmachen. Wir sind Freunde und bleiben es."

Florian Silbereisen, der aus der Nähe von Passau stammt und auch am österreichischen Mondsee ein Haus besitzt, könnte Helene Fischer auch beim Konzert in Riem unterstützen – durch seine Anwesenheit im Backstage-Bereich oder aber auch mit Klubbb3 als Vorband von Helene Fischer. Zuletzt trat Silbereisen auch als Duettpartner von Thomas Anders auf.

Doch wer letztendlich wirklich als Vorprogramm von Helene Fischer auf der XXL-Bühne in Riem stehen wird, ist noch immer ein gutgehütetes Geheimnis. Womöglich soll es ein Überraschungsmoment geben, wie bei Andreas Gabalier mit Mario Barth.