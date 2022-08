Helene Fischer mit Mega-Konzert in München: Infos zu Anfahrt, Einlass und Ablauf

Mit 130.000 verkauften Tickets wird Helene Fischer am 20. August das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere auf dem Riemer Messegelände in München geben. Was Besucher beachten sollten, erfahren Sie hier.

Helene Fischer wird am 20. August in München vor 130.000 Zuschauern ihr bisher größtes Konzert spielen.

Helene Fischer wird mit ihrem Konzert auf dem Messegelände in München ihren bisherigen Zuschauerrekord brechen. Wie Anreise und Einlass ablaufen sowie weitere Infos zu erlaubten Gegenständen und Sicherheit erhalten Sie hier.

Helene Fischer in München: Mega-Konzert ausverkauft

Die Eintrittskarten für das Event der Superlative sind heiß begehrt. Wie Veranstalter Klaus Leutgeb, der vor kurzem noch ein Rammstein-Konzert in ähnlichem Umfang an Silvester auf der Theresienwiese organisieren wollte, am Donnerstag mitgeteilt hat, ist das Mega-Konzert ausverkauft. "Ein herzliches Dankeschön an 130.000 Helene Fischer Fans", schrieb Leutgeb in seinem Facebook-Beitrag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Wann beginnt das Konzert von Helene Fischer in München?

Das Konzert findet am 20. August auf dem Messegelände in München- statt. Der Einlass auf das Veranstaltungs- bzw. Erlebnisgelände startet um 12 Uhr. Inhaber eines "Early Entry"-Tickets (etwa 30 Euro) erhalten bereits um 14 Uhr Zutritt auf das Konzertgelände, der reguläre sowie VIP-Einlass beginnen um 16 Uhr. Das Konzert startet um 20 Uhr, das Ende ist für 22.30 Uhr geplant.

Anreise zum Helene-Fischer-Konzert in München

Für die Anreise zum Konzert stellt der Veranstalter eine Broschüre zur Verfügung, . Dort finden Sie ausführliche Informationen zu den jeweiligen Möglichkeiten, im Folgenden lesen Sie die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst:

Anreise mit dem Auto

Aus dem Norden:

Autobahn A92 von Deggendorf Richtung München

Parkplatz: Flughafen München/Audio Experience Center Autobahn A9 von Nürnberg Richtung München

Parkplatz: Allianz Arena

Aus dem Nordosten:

Autobahn A99

Parkhaus: Volksfestplatz Unterföhrung

Aus dem Osten:

Autobahn A94 von Passau Richtung München

Parkplatz: Heimstettner Straße/Segmüller

Parkhaus: BMW Parsdorf

Aus dem Süden:

Autobahn A8 von Salzburg Richtung München

Parkplatz: Airbus Parking South

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

U-Bahn:

U2 bis Messestadt West

U2 bis Messestadt Ost (Haltestelle nur bei der Anreise geöffnet)

U8 bis Messestadt West

S-Bahn:

S2 im 20-Minuten-Takt bis Bahnhof Riem und zu Fuß zum Gelände S2 im 20-Minuten-Takt bis Haltestelle Feldkirchen und zu Fuß zum Gelände

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verstärkt den U-Bahn-Takt für das Helene-Fischer-Konzert und verdreifacht zeitweise das Angebot zur Messe. So fährt die Verstärkerlinie U8 ab etwa 11 Uhr im 5-Minuten-Takt in Richtung Messegelände. Zudem fahren von 17 bis etwa 2 Uhr zusätzliche Züge auf der U2 zwischen Harthof und Messe. Nach Veranstaltungsende fahren zusätzliche Züge in kurzen Abständen vom U-Bahnhof Messestadt West als U2 und U8 Richtung Innenstadt.

Trotz der Taktverdichtung warnt die MVG vor Engpässen – das liegt auch an den zeitgleich stattfindenden European Championships in der Stadt. "Insbesondere die U8 wird voraussichtlich sehr stark ausgelastet sein. Und auch die U2 wird nach Veranstaltungsende sehr voll werden, wenn Tausende Richtung U-Bahn drängen", teilt die MVG mit.

Welche Eingänge gibt es auf dem Messegelände?

Eingang Ost:

Messefreigelände Süd, nördlich des De-Gasperi-Bogen

Eingang West:

Im Westen des Messefreigelände Nord, nördlich der Paul-Henri-Spaak-Straße

Eingang Nord:

Bei der Temporären Brücke mit Zugang zum Reise- und Fanbus-Parkplatz sowie Hofbräuallee

Eingang VIP:

Neben Messe-Parkhaus West

– für VIP-Gäste, die den enthaltenen VIP-Parkplatz nutzen möchten

– eigener Fastlane-VIP-Check-In an allen anderen Eingängen

Was gilt es vor und nach dem Einlass zu beachten?

Der Veranstalter bittet alle Gäste, den Eingang zu wählen, der auf dem jeweiligen Ticket aufgedruckt ist. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass es beim Einlass aufgrund der Größe des Konzertes zu Wartezeiten kommen kann. Besucher sollen ihr Ticket nach dem Einlass weiterhin bei sich führen, da es auf dem Veranstaltungsgelände zu weiteren Kontrollen kommen kann.

Welche Gegenstände darf ich während des Konzertes bei mir führen?

Auf dem Gelände erlaubt sind Einweg- und Pocketkameras, Handtaschen und Rucksäcke (max. DIN A4), kleine Gürtel- und Bauchtaschen, Schlüssel, Mobiltelefone, Portemonnaies sowie kleine Tuben Desinfektionsmittel bis 100 ml. Verboten sind neben illegalen Gegenständen unter anderem:

Professionelle Kamera- und Tontechnik

Flaschen, Becher, Dosen, Tetrapacks, Speisen

Pyrotechnik, Gashörner

Fahrräder, Kinderwagen

Tiere

Helme

Elektrische/Akustische Lärmgeräte

Laserpointer

GoPros, Tablets, Selfie Sticks, Powerbanks

Ketten (auch an Brieftaschen), Nietengürtel

Inline Skates, Rollschuhe, Skateboards

Werbe- & Propagandamaterial/-Kleidung

Sitzgelegenheiten

Gasflaschen, Sprühdosen

Notebooks

Schirme, Fahnenstangen

Was kann ich bei einem Notfall tun?

Personen, die sich bedrängt oder belästigt fühlen bzw. verbaler oder körperlicher Gewalt ausgesetzt sind, können sich mit dem Notfall-Code "Wo geht's nach Panama?" an sämtliche Mitarbeiter des Konzertes wenden. Betroffene werden dann ohne Rückfragen an einen sicheren Ort gebracht und versorgt.

Die Johanniter sind mit über 130 Einsatzkräften vor Ort. Im Vorfeld des Mega-Konzerts haben sie drei Empfehlungen und Bitten an die Besucher. "Festes und bequemes Schuhwerk ist entscheidend," sagt Fabian Herzog, der Einsatzleiter der Johanniter. "Nicht alle Flächen sind asphaltiert und die Wege von der U-Bahn oder von den Parkplätzen sind weit. Da kommen am Konzerttag schon einige Kilometer zusammen."

Zudem empfehlen die Johanniter aufgrund der langen Aufenthaltszeit auf dem Gelände eineinhalb bis zwei Liter alkoholfreie Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wegen des angesagten Regens wird für die Besucher zudem ein Regenponcho empfohlen, denn Regenschirme sind nicht erlaubt (s. oben). Die Johanniter sind am Samstag mit fünf Sanitätsstationen auf dem Konzertgelände vor Ort.

Weitere Informationen zu Helene Fischers Konzert in München finden Sie in der .