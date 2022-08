Helene Fischer: Was passiert bei Unwetter und Gewitter während München-Konzert?

Laut Deutschem Wetterdienst sind am Samstag Regen und gewittrige Schauer angekündigt. Findet das Konzert von Helene Fischer in München auch bei Gewitter statt? Wer entscheidet über einen möglichen Abbruch oder eine Absage?

Noch ist es nur eine Prognose – aber die hat es in sich! Am Samstag – ausgerechnet am Tag des Konzerts von Schlager-Superstar Helene Fischer. Neben Regen und Schauern sind also auch Blitz und Donner mit hoher Wahrscheinlichkeit angekündigt. Für ein Open Air keine optimalen Voraussetzungen. Die bange Frage: Tanzen die 130.000 Fans gutgelaunt mit Helene Fischer durch die Regentropfen oder muss das Gelände womöglich wegen eines Unwetters evakuiert werden?

Wird das Open-Air-Konzert von Helene Fischer bei Gewitter abgesagt?

Wird Helene Fischers Konzert bei Gewitter unterbrochen oder gar abgesagt? Das kann man pauschal nicht beantworten! Die AZ erklärt, warum das so ist und wer eigentlich darüber entscheidet.

Damit es "unser Tag, der perfekte Tag" wird, den Helene Fischer so euphorisch besingt, planen und besprechen die Verantwortlichen bereits im Vorfeld verschiedene Szenarien. "Schon vor Beginn gibt es eine enge Abstimmung", sagt KVR-Sprecher Tobias Kapfelsberger zur AZ.

Veranstaltungsleiter, KVR, Polizei und Feuerwehr entscheiden über Maßnahmen beim Konzert

Gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat, der Polizei sowie der Feuerwehr entscheidet ein Leiter der Veranstalter über mögliche Vorgehen und Maßnahmen. Das aktuelle Eventgeschehen werde stets beobachtet, so der KVR-Sprecher. Damit richtig reagiert werden kann, gibt es eine regelmäßige Lagebesprechung mit den vier Parteien. Diese Runde soll alle 30 bis 60 Minuten tagen.

Abbruch wegen Unwetter und Gewitter? Fans kommen "in feste Gebäude"

Laut Veranstalter Leutgeb Entertainment Group und dem KVR gilt bei Absage wegen starkem Unwetter (heftige Gewitter) der Evakuierungsplan. Man will die 130.000 Fans dann "in feste Gebäuden in Sicherheit" bringen, so der Veranstalter. Wie das riesige Gelände auch über die Notausgänge verlassen werden soll, erkläre der Sicherheitssprecher vor Ort in der jeweiligen Situation, heißt es weiter. "Es ist wichtig, dass du auf die Anweisungen und Durchsagen achtest und diesen folgst", steht in der Broschüre von Leutgeb. Bereits vor dem Konzert soll ein Sicherheitsvideo auf den LED-Wänden mit Hinweisen zu Verhaltensmaßnahmen im Fall einer Evakuierung abgespielt werden.

Wetter am Samstag in München: Es soll abends regnen und wohl auch Gewitter geben

Erst die nächsten Tage werden Klarheit über das exakte Wetter am Samstag in Trudering-Riem bringen. Schon jetzt steht aber fest, dass das Helene-Fischer-Konzert auch bei Regen stattfinden wird – aber ohne Regenschirme, denn diese sind nicht auf dem Eventgelände erlaubt. Sollte der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgeben,