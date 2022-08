Open Air von Andreas Gabalier: Plötzlich betritt Mario Barth in München die Bühne

Was für ein Überraschungsauftritt! Eigentlich wollten die Konzertbesucher nur Andreas Gabalier sehen – bekamen aber auch Comedian Mario Barth. Zigtausende waren am Samstag in Riem.

07. August 2022 - 12:13 Uhr | AZ

Mario Barth trat im Vorprogramm von Andreas Gabalier auf – und kam mit "Männer sind Frauen"-Spruch auf dem T-Shirt © imago/Stefan M. Prager