Konzert von Andreas Gabalier in München: Über 90.000 Fans in Riem

Mehr als 90.000 Besucher sind am Samstag an der Messe Riem in München beim Mega-Konzert des österreichischen Musikers Andreas Gabalier dabei gewesen. Schon mittags öffnete das Gelände. Das befürchtete Verkehrschaos blieb vor dem Event aus.

Riem - Es war der Auftakt von drei Mega-Konzerten. Der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier gab am Samstag vor zigtausenden Fans ein Open Air-Konzert an der Messe Riem. Zwei Wochen später, am 20. August, kommt Schlager-Superstar Helene Fischer, am 27. August der britische Popstar Robbie Williams.

Ablauf und Anreise: Das Open Air-Gelände ab 12 Uhr geöffnet

Schon im Vorfeld rechneten die Veranstalter, aber auch die Stadt und die MVG, mit einem Anreise-Chaos. Die Taktung der U-Bahnen wurde wegen der Konzertbesucher erhöht. Bis kurz vor Konzertbeginn blieb das ganz große Verkehrschaos laut Polizei allerdings aus. Es kam lediglich durch Verzögerungen durch einige Falschfahrer, die sich nach ihrem Navi und nicht nach dem Verkehrsleitsystem richteten.

Nach dem Open-Air traten die mehr als 90.000 Fans die Heimreise an, auch hier kam es zu Verzögerungen und längeren Wartezeiten.

Die Feuerwehr hatte bis kurz vor dem Auftritt von Andreas Gabalier keine nennenswerten Einsätze. Kurz nach Mitternacht informierte sie über mehrere kollaptische Menschen am Shuttlebahnhof. Die Johanniter bauten eine Sanitätsstation auf.

Wetter: Abkühlung pünktlich zum Konzert von Andreas Gabalier

Wäre es am Samstag noch immer so heiß gewesen wie in den Tagen zuvor wären vermutlich noch mehr Menschen kollabiert. Doch pünktlich zum Konzerttag hatte es abgekühlt. Es war bedeckt, blieb aber weitestgehend trocken. Zum Glück, denn Regenschirme waren auf dem Gelände aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Feste Schuhe (nicht überall war Asphalt), Sonnencreme und Regenponcho wurden empfohlen.

Andreas Gabalier: "Werde alles geben"

Am Mittag des Mega-Konzerts meldete sich Andreas Gabalier bei Instagram selbst zu Wort. Zu einem Selfie, das wohl während der Aufbauarbeiten entstanden ist, schrieb er: "In tiefer Dankbarkeit, Demut und unermesslicher Vorfreude auf den heutigen Tag werde ich und unser 5.000-Mann starkes Team ALLES für euch geben!!"

Auch bei den Fans war die Vorfreude riesig. "Sind schon auf dem Weg", schrieb eine Instagram-Userin. Und eine andere: "Das wird ein richtig cooler Abend!"

Die Münchner Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und legte hier und da noch vor dem Konzertbeginn Hand an.

Bereits vergangene Woche wurde an der Messe die Mega-Bühne aufgebaut. Die AZ war vor Ort.