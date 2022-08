Andreas Gabalier kündigt München-Konzert im Mai 2023 an

Andreas Gabalier, der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller, geht 2023 auf "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu"-Tour. Acht Deutschland-Konzerte in den ganz großen Hallen stehen an, darunter auch eines in München.

München - Da scheint jemand München wirklich zu lieben. Das Mega-Konzert von Andreas Gabalier (37) am Samstag auf dem Messegelände in Riem hat noch nicht einmal begonnen, da kündigt der österreichische Volks-Rock'n'Roller bereits einen weiteren Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt an.

Mai 2023: Andreas Gabalier gibt Konzert in der Münchner Olympiahalle

Im Frühjahr 2023 geht Gabalier auf "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu"-Tour und macht dabei auch in München Halt. Am 19. Mai 2023 wird der Österreicher seine Fans erneut mit Hits wie "I sing a Liad für di", "Amoi seg' ma uns wieder" oder "Hulapalu" erfreuen – dann allerdings nicht vor über 90.000 Zuschauern wie am Samstag in Riem, sondern in etwas kleinerem Rahmen in der Münchner Olympiahalle.

Neben seinen bekannten Liedern wird der gebürtige Steirer auch Songs aus seinem vor wenigen Wochen erschienenen neuen Album "Ein neuer Anfang" zum Besten geben.

Vorverkaufsstart für das Münchner Hallen-Konzert von Andreas Gabalier ist am 8. August. Karten gibt es unter Tel. 01806 – 57 0070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) oder online bei oder .

Neben München wird Andreas Gabalier auch in Berlin (28.4.), Frankfurt am Main (29.4.), Köln (11.5.), Hamburg (12.5.), Stuttgart (18.5.), Nürnberg (26.5.) und Leipzig (27.5.) auftreten.