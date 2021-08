Heißer Auftritt: Sophia Thomalla in Schlangenlederstiefeln im TV

In extra-sexy Stiefeln ist Sophia Thomalla jüngst im Frühstücksfernsehen aufgetreten. Worum es ging? Nicht um das heiße Outfit...

Heiße Looks, wilde Tattoos: Sophia Thomallas Outfits fallen auf.

Dass sie optisch viel zu bieten hat, muss Sophia Thomalla niemandem mehr beweisen - eigentlich.

Trotzdem setzt sie im Sat1-Frühstücksfernsehen nochmals einen drauf - mit engen Schlangenlederstiefeln, die bis weit über Knie reichen und nur knapp unter einer Hotpants im Lederlook enden. Dazu trägt sie ein schlichtes weißes Shirt und einen übergroßen Blazer.

Sophia Thomalla macht Podcast-Werbung mit extralangen Beinen

Worum es bei dem TV-Auftritt gehen soll? Nicht ihr Aussehen! Zusammen mit Laura Karasek hat die 31-Jährige vor zwei Wochen ihren ersten Podcast vorgelegt - "Künstliche Intelligenz" läuft in der Audio-App , den Anfang machten die Freundinnen mit dem Thema "Privatsphäre".

Laura Karasek trödelt in der Maske

Und offenbar lässt Laura Karasek manchmal auf sich warten: "Leider keine Zeit für ein Doppelfoto. Madame brauch mal wieder länger in der Maske", plaudert Thomalla im Kommentar zum Bild aus.

Ihren Fans gefällt jedenfalls, was sie da sehen: Flammen, Herzchen und Komplimente häufen sich. "Wunderschön, deine Overknees sind der Hammer!" meint einer, "was für Beine!" ein anderer - und ein dritter findet den Look einfach "sehr, sehr heiß".