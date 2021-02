Sophia Thomalla: Gewagtes Latex-Outfit erinnert an legendären Spears-Look

Auf dem neuesten Instagram-Foto zeigt sich Moderatorin Sophia Thomalla (31) im hautengen Latex-Outfit. Der Schnitt, die Farbe und die Bildunterschrift "Oops I did it again!" erinnern an Superstar Britney Spears.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich Moderatorin Sophia Thomalla ("Are You the One?") gerne sexy. Meist mit viel nackter Haut. Ob im Bikini, in Unterwäsche oder hautengem Latex-Outfit: Ihren 1,2 Millionen Followern gefällt's auf jeden Fall.

Sophia Thomalla präsentiert knallrotes Latex-Oberteil

So auch das aktuellste Outfit, das sie in zwei Fotos auf ihrem Kanal zur Schau stellt. In einem roten Latex-Oberteil, dazu eine engsitzende Jeans und rote High-Heels, schaut Thomalla verführerisch in die Kamera.

Latex scheint es ihr neuerdings angetan zu haben. Schon im Dezember präsentierte sie sich in einem roten Nikolauskostüm - aus Latex. Damals schrieb sie: "Dieses Jahr ist Santa eine Frau und sie trägt Latex." Doch diesmal erinnert der Latex-Look an einen berühmten Dress von Pop-Prinzessin Britney Spears. Thomallas aktuelle Bildunterschrift: "Oops I did it again!"

Sophia Thomalla: Inspiration bei Britney Spears?

Zwar war das legendäre Outfit von Britney Spears im entsprechenden Musikvideo ein roter Ganzkörperanzug, dennoch ist die Ähnlichkeit kaum von der Hand zu weisen.

Über 20 Jahre ist es inzwischen her, dass Spears ihre Single "Oops I did it again" veröffentlicht hat. Das Musikvideo zum Song wurde auf YouTube inzwischen fast 300 Millionen aufgerufen.

Höchste Zeit, für eine Neuerfindung des Latex-Looks, meint Sophia Thomalla. Bei den Fans kommt es gut an und auch andere Prominente kommentieren das Instagram-Foto der Moderatorin. Sylvie Meis schickt Herz- und Feueremoji und BossHoss-Frontsänger Alec Völkel schreibt scherzend: "Yo, geht." Über 47.000 Likes zeigen: Vielleicht ist Latex nicht nur 2000, sondern auch 2021 ein absoluter Trend.