Sophia Thomalla im Bikini: Schnappatmung dank sexy Schnappschuss

Sophia Thomalla sorgt mit einem neuen Instagram-Schnappschuss für entsprechende Schnappatmung. Darauf räkelt sie sich sonnengebräunt im Bikini am Pool.

Sophia Thomalla (31) lässt bekanntlich nichts anbrennen. Das gilt hoffentlich auch für ihre Haut, denn wie die Moderatorin nun eindrucksvoll beweist, gönnt sie sich gerade eine gehörige Portion Sonne in Griechenland. Den Fans gefällts! Thomallas Post erhielt bereits über 96.000 Likes.

"ARBEITE HART... an meinen Bräunungsstreifen", schreibt die 31-Jährige zu einem Schnappschuss, auf dem sie sich braungebrannt auf der Insel Paros im Bikini am Pool räkelt. Ihre Kopfhaut schützt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (56) mit einem dunklen Baseball-Cap.

Sven Martinek: "Machst Du etwa keen Sport mehr?"

Unter den zahlreichen Kommentaren findet sich auch einer von Schauspieler Sven Martinek (56), einem Ex-Freund ihrer Mutter. "Machst Du etwa keen Sport mehr?", tippte er betont ironisch unter das Bikinibild. Thomallas Moderatorenkollegin Nazan Eckes (45) postete hingegen mehrere Flammen-Emojis.

Sophia Thomalla, deren Instagram-Posts knapp 1,2 Millionen Follower erreichen, hält sich derzeit beruflich in Griechenland auf. Für den Streamingdienst TVNow steht sie erneut als Moderatorin der Dating-Show "Are You The One?" vor der TV-Kamera.