Heimlich-Dreh mit Heidi Klum: Was die Model-Mama in München derzeit macht

Nach "HeidiFest" und Wiesn-Gaudi geht es für Heidi Klum direkt weiter: Die Model-Mama dreht derzeit abgeschottet am Münchner Ostbahnhof für "Germany's Next Topmodel". Die Abendzeitung weiß: Am Set hat sie alles im Blick und versprüht dabei beste Laune.

Heidi Klum (53) hat alles im Blick, sprüht vor Energie und sucht derzeit wieder nach Deutschlands nächsten Model-Talenten. Die Model-Mama dreht aktuell in München für die mittlerweile 22. Staffel ihrer Erfolgs-Show "Germany's Next Topmodel". Die Dreharbeiten sind gestartet, beobachtete die Abendzeitung. Und Action!

Wo Heidi Klum auftaucht, ist ihr die Aufmerksamkeit sicher

Nach ihrer Wiesn-Gaudi im Hofbräuhaus ist Klum weiterhin in München schwer beschäftigt. Ihr "HeidiFest" war tagelang DAS Gesprächsthema, ihr Überraschungsauftritt bei der Gay-Wiesn in der Bräurosl bislang eines der großen Oktoberfest-Highlights. Wo Heidi auftaucht, ist ihr die Aufmerksamkeit sicher. Jetzt erwischte die AZ die Moderatorin beim heimlichen GNTM-Dreh am Münchner Ostbahnhof. Seit einer Woche weilt Klum in der bayerischen Hauptstadt – und sie bleibt sogar noch länger.

Umadum: Am Riesenrad wird für "Germany's Next Topmodel" gedreht

Am Umadum-Riesenrad im Werksviertel müssen sich die GNTM-Kandidatinnen und -Kandidaten in luftiger Höhe vor der Kamera beweisen. Wer liefert das perfekte Foto? Wer sorgt für Drama am Set? Und wer bekommt womöglich selbst einen kleinen Höhenflug?

In luftiger Höhe: Zwei GNTM-Kandidaten beim spektakulären Shooting © API/Viviane Simon

Heidi Klum mit Walkie-Talkie gesichtet

Heidi Klum verfolgt das Geschehen von einem erhöhten Regiestuhl aus. Mit braun-rötlichem Mantel, schwarzem Rock, dunklen High Heels und großer Sonnenbrille gibt sie über das Walkie-Talkie Anweisungen an Models und Fotografen. Jeder Handgriff sitzt, jeder Blick wird genau beobachtet. Denn am Ende zählt nur das perfekte Bild.

Einmalige Kulisse: Das Riesenrad Umadum im Münchner Werksviertel © imago/Lindenthaler

ProSieben zeigt die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" im Frühjahr 2027.