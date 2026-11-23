Felix Neureuther packt über sein Verhältnis zu Kumpel Thomas Müller aus. Der Ex-Sportler spricht über eine prominente Freundesgruppe – und auch eine Absage wird zum Thema.

Mit Promi-Kumpel Bastian Schweinsteiger verbringt Felix Neureuther gern viel Zeit – vor allem auf der Skipiste. Auch mit Thomas Müller sowie den deutschen Rennrodlern Tobias Wendl und Tobias Arlt ist er gut befreundet. Viel Spaß steht bei gemeinsamen Unternehmungen stets an erster Stelle. Doch auch kleine Zankereien sind nicht unüblich, wie Neureuther jetzt verrät.

Felix Neureuther über Thomas Müller: "Pampen uns schon mal an"

Im Gespräch mit Sportjournalist Philipp Nagel sowie Wendl und Arlt erzählt der einstige Ski-Profi von seinem prominenten Freundeskreis. "Ihr Tobis und ich, wir kennen uns ja schon sehr lange." Felix Neureuther, die Rennrodler und Thomas Müller verabreden sich regelmäßig, um zusammen zu golfen. Während Wendl und Arlt sehr harmonisch miteinander seien, könne es bei Neureuther und Müller im Spiel durchaus mal krachen. "Da ist auf der anderen Seite schon ein bisschen mehr Zupf drin, beim Thomas und bei mir. Also wir pampen uns dann, ehrlich gesagt, schon auch mal an", erzählt der 42-Jährige im Videopodcast " ".

Skistar erklärt Freundschaft zu Müller: "Auch wenn man sich mal angiftet"

Derart heikle Momente seien laut Felix Neureuther nicht ungewöhnlich. Vor allem dann, wenn jeder mit viel Ehrgeiz beim Spiel dabei ist, dürfe es gern mal hitzig werden. "Das hat ja auch mit Freundschaft zu tun. Auch wenn man sich mal angiftet, und der andere Mist macht, dann muss man sich danach verzeihen können. Und dann nimmt man sich in den Arm, gibt sich ein Bussi, und dann hat man sich wieder lieb", klärt Neureuther auf.

Tobias Wendl und Tobias Arlt treffen sich gern mit Felix Neureuther und Thomas Müller zum Golfen. © imago/Fotostand

"Battle of the Alps": Private WhatsApp-Gruppe unter Promi-Freunden

Philipp Nagel will von Felix Neureuther wissen, wie die gemeinsamen Unternehmungen mit seinen Promi-Kumpels zustande kommen. "Habt ihr da so eine WhatsApp-Gruppe, und da schreibt dann einer: Hey Männer, wollen wir mal wieder? Und dann macht ihr so eine Umfrage? Also ganz klassisch: Terminvorschläge und jeder muss 'geht' oder 'geht nicht' ankreuzen?" Mit einem Lachen im Gesicht erklärt sein Podcast-Partner: "Ja, tatsächlich, so läuft es." Tobias Wendl und Tobias Arlt nicken im Video zustimmend. Philipp Nagel ist auch am Namen der WhatsApp-Gruppe interessiert. "Wie heißt die?", fragt er schmunzelnd und Neureuther verrät: "Battle of the Alps".

Felix Neureuther erteilt Thomas Müller Absage: "Hat gekniffen"

Der Spaß scheint bei der prominenten Freundesgruppe nicht zu kurz zu kommen. Auch für Felix Neureuther ist es offenbar immer wieder eine Freude, sich mit seinen Kumpels zu treffen. Dennoch erteilte er Thomas Müller heuer eine Absage, wie Tobias Wendl verrät. Die Gruppe habe sich in Vancouver verabreden wollen, wo Müller seit August 2025 lebt und für die Vancouver Whitecaps auf dem Rasen steht. Doch zu dem geplanten Golf-Match in der kanadischen Stadt sei es nicht gekommen, weil Neureuther "gekniffen hat". Wendl betont: "Es wäre alles gestanden. Nur der Herr hat keine Zeit gehabt."

Thomas Müller (Mitte) und Felix Neureuther (re.) beim Golfen. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Bei Thomas Müller: Neureuther hofft auf Golfspiel in Vancouver

Neureuther hofft, dass es künftig zu einem Freundestreffen auf kanadischem Boden kommt: "Vielleicht spielt der Thomas dort ja noch bis 2030. Das weiß man bei dem ja nie." Wird das Golf-Match in Vancouver also bald nachgeholt? Die Fans dürfen gespannt sein.