Felix Neureuther trifft Bastian Schweinsteiger: Luxus-Fotos aus Kitzbühel

Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger genießen die Zeit in Kitzbühel. Neureuther sorgt dabei für einen skurrilen Anblick – der Ex-Sportler badet wortwörtlich im Luxus...

Der Tiroler Luxus-Ort Kitzbühel wird am Wochenende für viele Promis zum "Place to be". Das legendäre Hahnenkammrennen (23. Januar bis 25. Januar) lassen sich die Stars nicht entgehen. Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger (78) lud bereits vorab, ganz im Sinne des Klimaschutzes, zu einem besonderen Dinner. Ob Weißwurstparty beim Stanglwirt oder Rosi's Schnitzelparty – wer sich hier zeigt, will gesehen werden. Felix Neureuther (41) und Bastian Schweinsteiger (41) lassen sich das bunte Treiben in Kitzbühel auch nicht entgehen.

Felix Neureuther trifft Bastian Schweinsteiger: Ungewohnter Luxus-Anblick

Neureuther und Schweinsteiger verbringen viel Zeit im Schnee. In einem Online-Posting filmt Neureuther seinen Promi-Kumpel dabei, wie er die Skipiste unsicher macht. Er schreibt zum Beitrag: "Bereit für das Wochenende" – die Freude über das Hahnenkammrennen ist ihm anzumerken.

Doch dann zeigt sich Felix Neureuther von einer ganz neuen Seite. In einer nächsten Video-Szene posiert der 41-Jährige prollig in einer Badewanne. Zigarre im Mund, Goldkette um den Hals, Macho-Brille im Gesicht. So haben seine Fans den Ex-Sportler wohl noch nie gesehen.

Neureuther als Luxus-Macho: Das steckt dahinter

Genüsslich zieht Neureuther im Clip an der Zigarre und schaut grimmig in die Linse. Er scheint eine Rolle zu spielen, und das nicht ohne Grund. Es sind Kamera-Requisiten des Bayerischen Rundfunks zu erkennen. Für den Fernsehsender präsentiert sich Felix Neureuther gewollt exzentrisch. Der übertriebene Luxus steht im Fokus.

"Wenn das deine Kinder sehen..."

Der Macho-Anblick von Felix Neureuther kommt wohl für viele überraschend. Schließlich ist der einstige Skirennläufer für seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit bekannt. Doch einigen Fans des Garmisch-Partenkirchener scheint der Anblick zu gefallen. Ein Instagram-User schwärmt in der Kommentarspalte zum Posting: "Die Szene in der Badewanne ist super!" Ein weiterer schreibt begeistert: "Felix, du coole Maschine."

In einem dritten Social-Media-Kommentar meint ein Fan belustigt: "Wenn das deine Kinder sehen..." Er spielt auf Neureuthers Nachwuchs rund um die Töchter Matilda (8) und Lotta (3) sowie Sohnemann Leo (6) und den wenige Monate alten Mats an. Was die Buben und Mädchen wohl zur Macho-Inszenierung des Vaters sagen?

Klar ist, für so manchen Lacher dürfte Felix Neureuther auch zu Hause sorgen...