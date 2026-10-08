Nach Karriere-Aus: Thomas Müller erwartet "dunkle Phasen"

Auf Thomas Müller kommen schwierige Zeiten zu, meint der Fußballer. Er spricht offen über sein künftiges Karriere-Aus und neue Hürden. Der Kicker verrät, welche Pläne er nach der aktiven Zeit verfolgt.

Bei den Vancouver Whitecaps hat Thomas Müller (37) nach seiner Zeit beim FC Bayern eine neue Heimat gefunden. Doch auch für den Publikumsliebling kommt irgendwann der Moment, an dem die Fußballschuhe an den Nagel gehängt werden. Wie stellt sich Müller sein Leben nach der aktiven Karriere vor?

Thomas Müller spricht über Karriere-Aus: "Wenn der finanzielle Antrieb nicht mehr da ist"

Sein künftiges Karriere-Aus könnte für Thomas Müller sehr herausfordernd werden, meint er jetzt im Gespräch mit der ehemaligen kanadischen Politikerin Christy Clark (60). "Es ist ein bisschen ein Problem, wenn du in deinen Mitt- oder Enddreißigern bist, und wenn dann dein Job plötzlich vorbei ist", erzählt der Fußballer offen. Als Profi-Kicker könne man sich ein gutes Leben aufbauen, man verdiene einiges an Geld, so Müller. Doch genau darin sieht er eine Hürde für das, was nach der Sport-Karriere kommen soll. Es sei nicht einfach, eine Beschäftigung zu finden, bei der "du dich jeden Tag zum Limit pushst, wenn da der finanzielle Antrieb nicht mehr da ist". Dieser habe ihn auf seinem Weg an die Fußballspitze lange begleitet, sagt der Bayer im Videopodcast " ".

Fußballstar erwartet "dunkle Phasen": "Es wird keiner mehr anrufen"

Im Laufe der Jahre hat Müller mit mehreren Psychologen gesprochen, verrät er. Sie hätten ihm erklärt, dass einschneidende Veränderungen wie das Ende der aktiven Spieler-Karriere durchaus mit mentalen Tiefs einhergehen können.

Thomas Müller steht aktuell für den kanadischen Klub Vancouver Whitecaps auf dem Fußballplatz. © imago/Ball Raw Images

"Es wird diese dunklen Phasen geben", ist sich Thomas Müller sicher. "Im Moment will mich zwar jeder anrufen, will jeder mit mir Interviews machen, aber wenn ich die Karriere mal beendet habe, wird keiner mehr anrufen. Und das wird interessant sein, wie ich mich in den Momenten fühlen werde."

Thomas Müller bleibt optimistisch: "Könnte auch erfreulich sein"

Erwartet der 37-Jährige Zeiten, in denen es ihm nicht immer gut gehen wird? "Ich habe keine Angst davor", betont er bei Christy Clark mit dem typischen Müller-Grinsen im Gesicht. Der 37-Jährige wolle der Zukunft offen entgegentreten: "Ich bin neugierig, herauszufinden, wie es dann sein wird." Er sieht auch die Vorteile, die sein künftiges Aus als aktiver Fußballer mit sich bringt. "Nach einer so langen Phase, in der ich voll fokussiert war und versucht habe, auf dem höchsten Level zu performen, könnte es erfreulich sein, eine Phase zu haben, in der die Dinge einem nicht so wichtig sind."

Pläne nach Karriere-Aus: Was Thomas Müller jetzt verrät

Für die Zeit nach dem Profifußball hat Thomas Müller schon einige Pläne geschmiedet. Der Bayer verrät, er wolle eventuell im Sport bleiben und Manager werden oder sich im Coaching versuchen: "Aber erst muss ich herausfinden, ob ich vielleicht eher etwas ganz anderes machen will." Müller könne sich auch vorstellen, in TV-Formaten mitzuwirken oder ein Buch zu schreiben. "Oder vielleicht will ich anderen Unternehmen beitreten", so seine Überlegung.

Während der diesjährigen Fußball-WM stand Thomas Müller (hier zu sehen mit Jürgen Klopp) als Experte für MagentaTV vor der Kamera. © imago/STEINSIEK.CH

Vorerst kommt ein Abschied als Fußballer für Thomas Müller jedenfalls nicht infrage. Sein Vertrag bei den Vancouver Whitecaps wurde verlängert. Sehr zur Freude seiner Fans.