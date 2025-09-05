Heidi Klum vor Wiesn-Anstich in München: Ross Antony spricht von "cleverem Schachzug"

Heidi Klums eigene Oktoberfest-Party in München steht bevor. Viele Promis sind zum "HeidiFest" ins Hofbräuhaus geladen – darunter auch Sänger Ross Antony. Im Interview mit der AZ spricht der Schlagerstar über Klums Wiesn-Event und äußert eine klare Vermutung.

Endlich wieder Oktoberfest! Am 20. September beginnt wieder das größte Volksfest der Welt. Zwei Tage vor dem Anstich veranstaltet Heidi Klum (52) erstmalig ihre eigene Wiesn-inspirierte Party im Hofbräuhaus München. Viele prominente Gäste sind zum "HeidiFest" am 18. September geladen – darunter auch Schlagerstar Ross Antony (51). Im Interview mit der AZ verrät der Sänger spannende Details zum Klum'schen Oktoberfest-Event.

Wiesn-Event von Heidi Klum: Ross Antony erwartet "großes Fest"

"Als die Anfrage kam, habe ich sofort zugesagt. Heidi und ihr Team wollten ein Programm mit viel Stimmung. Da passe ich natürlich perfekt rein", schildert Ross Antony der AZ. Neben weiteren Promi-Gästen, wie Roberto Blanco (88) und Lucas Cordalis (58), wird der Schlagerstar nicht nur Wiesn-Stimmung genießen, sondern auch zum Mikrofon greifen. Er verrät, Klum, ihr Team und er hätten "schnell gemerkt, dass die Chemie stimmt". Für Ross Antony ist klar: "Es wird ein großes Fest mit Musik, Tanz und guter Laune – genau so liebe ich es."

Heidi-Klum-Event vor Wiesn-Anstich: Für Ross Antony "cleverer Schachzug"

Dass Heidi Klum ihr Oktoberfest-Event zwei Tage vor dem offiziellen Wiesn-Anstich veranstaltet, hält Ross Antony für einen "cleveren Schachzug". Er vermutet, dass Klum damit womöglich ein bestimmtes Ziel verfolge. "So kann Heidi ihre Gäste in Ruhe feiern und den Abend genießen", erklärt der Sänger der AZ.

"Der ganze Trubel", der mit dem Wiesn-Start in München aufkomme, sei "dann noch nicht da". Antony betont: "Außerdem bringt das die Wiesn-Stimmung schon ein bisschen früher nach München. Das ist doch herrlich." Die weiteren Promi-Gäste auf dem "HeidiFest" haben sicherlich eine ähnliche Meinung.

Ross Antony über Wiesn-Besuch: "Leider schaffe ich es nicht"

Obwohl Ross Antony durch seinen "HeidiFest"-Besuch bereits in München sein wird, könne er einen Wiesn-Besuch in den darauffolgenden Tagen nicht einplanen. Der Siegburger werde die Stadt schnell wieder verlassen müssen. "Leider schaffe ich es nicht, noch mal nach München zu kommen. Ich habe in dieser Zeit andere Engagements. Umso schöner ist es für mich, dass ich durch das 'HeidiFest' wenigstens ein bisschen Wiesn-Luft schnuppern darf. Das macht den Auftritt für mich zu etwas ganz Besonderem", so der 51-Jährige in der AZ.

"Perfekter Tag" für Ross Antony auf der Wiesn: "Gemeinsam feiern"

Sollte Ross Antony aber im kommenden Jahr das Oktoberfest besuchen, dann weiß er schon ganz genau, wie er seine Zeit verbringen will. "Für mich beginnt ein perfekter Tag auf der Wiesn mit leckerem Essen. Ich probiere gern bayerische Spezialitäten, von Brezn bis hin zu Kaiserschmarrn. Dazu ein Spaziergang über die Festwiese und vielleicht eine Runde im Riesenrad", so der Schlagerstar. Am Oktoberfest begeistere ihn insbesondere, "dass Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und gemeinsam feiern". Für Antony steht fest: "Wenn alle glücklich nach Hause gehen, dann ist es für mich ein perfekter Tag."

