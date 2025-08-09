Heidi Klum über Date mit Hollywood-Star: "Sah aus wie ein Vampir"

Heidi Klum nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Nicht nur bei "Germany's Next Topmodel" – auch privat hält sie sich mit ehrlichen Äußerungen nicht zurück. Das bekam auch ein Hollywood-Star zu spüren, wie Klum jetzt verrät. Bei einem Dinner kam es zur Stichelei.

Heidi Klum (52) fiebert gespannt auf ihr eigenes Wiesn-Event am 18. September hin. Noch vor Oktoberfest-Anstich am 20. September veranstaltet die Blondine ihr "HeidiFest" im Hofbräuhaus. Viele prominente Musik-Acts sind geladen – darunter Roberto Blanco, Ross Antony oder auch Jürgen Drews. Doch bevor Klum ihr Event-Debüt zur Wiesn gibt, stehen für die 52-Jährige noch einige Termine an. Jetzt war sie zu Gast in einer Talkshow und stellte klar, dass sie vor herrlichen Sticheleien nicht zurückschreckt.

Heidi Klum stichelt gegen Jimmy Fallon: "Ausgesehen wie Dracula"

Während eines Gastauftritts in der " " von US-Moderator Jimmy Fallon (50) wagt Heidi Klum einen Blick in die Vergangenheit. Das Topmodel und der Hollywood-Star erzählen von einer Begegnung, welche mehrere Jahre zurückliegt. Fallon hatte zuvor eine Ausgabe der Talkshow seines Kollegen David Letterman (78) moderiert. Er sei "nervös" gewesen und habe damals noch wenig Erfahrung als Moderator gehabt. Ein Freund habe ihn anschließend zu einem Dinner-Date mit einer weiteren Person eingeladen – wie sich herausstellte, war diese Person Heidi Klum. "Du warst lustig drauf und wunderschön", lobt Fallon seine Gesprächspartnerin in der Talkshow. Klum merkt an: "Und ich hab dir gesagt, wie du dich [bei David Letterman, d. R.] geschlagen hast." Die Blondine betont gegenüber dem Moderator: "Ich sagte, du hast das echt gut gemacht. Aber du hast ausgesehen wie Dracula."

Heidi Klum über Talkshow-Moderator: "Wirklich beängstigt"

Heidi Klum habe demnach unverblümt ihre Meinung geäußert. Ein Vergleich mit Dracula hat Jimmy Fallon wohl nicht als Kompliment aufgefasst, wie seine Blicke in der Talkshow verraten. "Entweder warst du wirklich beängstigt, und das hat dich sehr bleich aussehen lassen, oder es war ein falscher Farbton", erklärt Klum im Weiteren. Jimmy Fallon stellt klar: "Ja, du hast gesagt, ich sah aus wie ein Vampir."

US-Moderator Jimmy Fallon wurde während eines Dinner-Dates von Heidi Klum als "Vampir" bezeichnet. © imago/UPI Photo

Lachen im Publikum ist zu vernehmen – auch Fallon selbst kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Offensichtlich nimmt der Talkshow-Host den Dracula-Vergleich doch mit Humor. Doch beim Abendessen sei damals ein Missverständnis aufgekommen. "Ich wusste erst gar nicht, dass du über den Letterman-Auftritt gesprochen hast. Ich dachte, du hast darüber gesprochen, wie ich während des Dinners aussah", so Fallon zu Klum.

Jimmy Fallon zückt Foto: Heidi Klum fühlt sich bestätigt

Der 50-Jährige habe also den Eindruck gehabt, Heidi Klum habe ihn nach dem ersten Kennenlernen – fast schon böswillig – als Vampir bezeichnet. Der Moderator und das Topmodel scheinen froh, dieses Missverständnis aufgeklärt zu haben. Jimmy Fallon zückt im Anschluss ein Foto, welches ihn während des Auftritts bei David Letterman zeigt. Darauf zu sehen: Der Talkshow-Host in einem schwarzen Anzug und mit tatsächlich relativ bleicher Gesichtsfarbe. Erneut bricht im Publikum Gelächter aus. Klum fühlt sich in ihrer Meinung bestätigt: "Jemand musste es dir mal sagen."

Jimmy Fallon während eines Talkshow-Auftritts in der "Late Show with David Letterman". Heidi Klum sieht hier Ähnlichkeiten mit einem Vampir. © Screenshot/TikTok

Heidi Klum meint im Austausch mit dem Studiopublikum: "Leute, jetzt könnt ihr das mal bewerten." Auch betont sie sarkastisch in Bezug auf das Foto, man zeige sich so nicht, "außer es ist Halloween". Ob sich Klum von Jimmy Fallon für ein nächstes Kostüm auf ihrer beliebten Halloweenparty inspirieren lässt? Das wird sich noch herausstellen.