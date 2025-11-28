Heidi Klum schiebt Tom Kaulitz Riegel vor: Promi-Bekannte rät zu drastischer Entscheidung

Tom Kaulitz verriet, dass seine Frau Heidi Klum gegen eine mögliche Karriere-Entscheidung von ihm etwas einzuwenden hat. Eine Promi-Bekannte von Klum äußert sich nun in der AZ zum Thema und rät dabei zu einer radikalen Entscheidung. Auch richtet sie klare Worte an Tom Kaulitz' Zwillingsbruder Bill.

Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (36) treten in der Öffentlichkeit stets als eine Einheit auf. Zweifelsohne spielen Wertschätzung und gegenseitige Unterstützung in der Beziehung des Paares eine wichtige Rolle. Das zeigt sich immer wieder – zuletzt beispielsweise im Rahmen von Klums "HeidiFest" in München oder im Sommer beim Tokio-Hotel-Konzert in Berlin. Umso überraschender äußerte Tom Kaulitz die Vermutung, dass seine Frau gegen eine bestimmte Karriere-Entscheidung von ihm etwas einzuwenden hätte.

Thema Filmküsse: Heidi Klum schiebt Tom Kaulitz Karriere-Riegel vor

Der Zwillingsbruder von Bill Kaulitz (36) verriet, dass es Heidi Klum nicht gefallen würde, wenn er eine Schauspielrolle übernehmen und es dabei zu einem Filmkuss mit einer anderen Dame kommen würde. Klum schiebt Ehemann Tom den Karriere-Riegel vor! Zwar hat Tom Kaulitz – im Gegensatz zu seinem Bruder – bisher noch keine Schauspielprojekte in Aussicht, doch die Möglichkeit will er sich wohl durchaus offenhalten. Eine Promi-Bekannte von Heidi Klum, die selbst oft für Serien und Filmprojekte vor der Kamera stand, äußert sich nun in der AZ.

Promi-Bekannte von Heidi Klum meint: "Sollte wissen, dass so was vorkommen kann"

Larissa Marolt (33) dürfte vielen TV-Zuschauern aus "Germany's Next Topmodel" ein Begriff sein. Die Österreicherin nahm an der vierten Staffel der Klum-Show teil und blieb durch Schnitt und Benehmen als GNTM-Zicke in Erinnerung. Marolt nutzte die TV-Show als Karriere-Sprungbrett und war 2014 beispielsweise im RTL-Dschungelcamp zu sehen. Parallel studierte die Blondine Schauspiel in New York und Berlin und ist heute hauptsächlich als Seriendarstellerin tätig. Filmküsse und Intimitäten vor der Kamera kennt Marolt: "Zum Glück hat sich privat [deshalb, d. R.] noch niemand beschwert. Wer mit einer Schauspielerin zusammen ist, sollte wissen, dass so was vorkommen kann." Wichtig sei hierbei als Film- und Seriendarsteller nur, seinem Partner klarzumachen, dass Filmküsse am Set immer möglich sind.

Larissa Marolt nahm an der vierten Staffel von Heidi Klums TV-Show "Germany's Next Topmodel" teil. Heute ist Marolt hauptsächlich als Schauspielerin tätig. © imago/Michel Kaers

"Schwierig" für Heidi Klum: Larissa Marolt rät zu drastischer Entscheidung

Dass es für jemanden wie Heidi Klum "schwierig sein kann", wenn der Partner plötzlich in die Schauspielerei einsteigt und für Filmrollen womöglich intime Szenen mit anderen drehen muss, kann sich Marolt "gut vorstellen". Sie betont in der AZ: "Allerdings sollte man sich das vor Beginn einer Beziehung bewusst machen. Man kann ja niemandem seinen Beruf oder seine Leidenschaft ausreden. Wenn jemand damit nicht umgehen kann, ist es vermutlich besser, sich jemanden zu suchen, bei dem dieses Thema kein Problem darstellt." Demnach rät die Österreicherin in einem solchen Fall zu einer drastischen Entscheidung. Wenn jemand nicht damit umgehen kann, dass der eigene Partner vor der Kamera intime Szenen mit anderen dreht, hält Larissa Marolt eine Trennung für den richtigen Schritt.

Larissa Marolt äußert klare Meinung: "Eifersucht oder Misstrauen"

Die Blondine meint: "Auf einen Traumberuf zu verzichten, nur um den [Partner oder die Partnerin, d. R.] zufriedenzustellen, würde einer Beziehung meiner Meinung nach genauso schaden wie Eifersucht oder Misstrauen. Vielleicht passt man dann einfach nicht zusammen – und das ist auch in Ordnung."

Larissa Marolt am Set der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" im Jahr 2017. © imago/Sven Simon

Bill Kaulitz liebäugelt mit "Tatort"-Rolle: Das sagt Larissa Marolt

Wohingegen ein Exkurs in die Schauspielerei für Tom Kaulitz bislang nur eine Überlegung ist, wurde er für seinen Bruder längst Realität. Bereits im vergangenen Jahr stand Bill beispielsweise für einen Horrorfilm vor der Kamera. Der Tokio-Hotel-Sänger verriet im Podcast " ", sich für weitere Projekte als Schauspieler zu interessieren. Gern würde er im "Tatort" sein Talent unter Beweis stellen. Wie wohl Larissa Marolt darüber denkt? "Ich glaube, Bill würde sich gut als Charakterdarsteller eignen – vielleicht sogar am besten, wenn er sich selbst spielt", so die 33-Jährige. Die Rolle eines "Tatort"-Kommissars erachtet sie demnach anscheinend nicht als passend für den Schwager von Heidi Klum.

Tom Kaulitz (l.) liebäugelt mit der Idee, sich als Schauspieler zu versuchen. Sein Zwillingsbruder Bill (r.) hat bereits Erfahrungen gesammelt. © imago/Future Image

Larisa Marolt richtet sich an Bill Kaulitz: "Unabdingbar"

Doch Marolt weiß, in Filmen oder Serien sich selbst zu spielen, "klingt leichter, als es ist. Denn einfach authentisch vor der Kamera zu sein, ist eine echte Herausforderung. [Bill, d. R.] hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert, das weiß er sicherlich selbst". Die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin meint: "Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass er mit guten Schauspielcoaches arbeitet und regelmäßig Unterricht nimmt. Das ist aus meiner Erfahrung unabdingbar, um auch als Schauspieler nachhaltig erfolgreich zu sein." Ob regelmäßiger Schauspielunterricht im Terminkalender des Sängers noch Platz findet? Das weiß wohl nur Bill Kaulitz selbst.