Mit Mama Erna: Heidi Klum feiert Tokio Hotel beim Jubiläumskonzert

Wenn Tokio Hotel auftreten, ist Heidi Klum oft nicht weit: Und natürlich unterstützte sie die Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz auch beim Jubiläumskonzert in Berlin. Klum erschien im sexy Outfit - und mit familiärer Unterstützung. Über die "Kiss Cam" schickte sie ihrem Liebsten süße Liebesgrüße.

Mehr als 17.000 Fans haben in Berlin 20 Jahre "Durch den Monsun" gefeiert: Die vier Musiker von Tokio Hotel nahmen das Publikum am Freitagabend, 15. August, bei sommerlichen Temperaturen in der Parkbühne Wuhlheide mit auf eine musikalische Reise durch die Bandgeschichte. Auf den Zuschauerrängen feierten auch ganz besondere VIP-Gäste mit: Heidi Klum (52) samt Mutter Erna (81) und Sohn Johan (18).

Heidi Klum schickt über die "Kiss Cam" ein Herz zur Bühne

Die Ehefrau von Gitarrist Tom Kaulitz (35) zog dabei mal wieder alle Blicke auf sich. Sie kam in einem engen weißen Spitzenbody mit einem lässig um die Hüften gewickelten langen Rock. Auch ihre Mutter wählte ein weißes sommerliches Outfit. Als die "Kiss Cam" auf das Model gerichtet wurde, schickte sie ihrem Liebsten einen besonderen Liebesgruß: Sie formte mit ihren Händen ein Herz.

Auch via Instagram bejubelte Heidi Klum ihren Gatten - und das gleich mehrfach. Sie , das das Paar beim Start in den Freitag zeigt. Mit den Worten "Guten Morgen, mein Liebling, heute ist der Tag aller Tage" weckte sie ihren Tom, anschließend stießen beide beim Frühstück auf das Jubiläum an. Später veröffentlichte sie noch ein Video von dem ausverkauften Open-Air-Gig und schwärmte dazu : "Ihr wart einfach spitze." In ihren Storys gab sie zudem einen Einblick in die ausgelassene After-Show-Party.

Prost auf das Jubiläum

Die Band selbst an ihre Fans: "Vielen Dank! Wir hatten so viel Spaß, 20 Jahre Monsun mit euch zu feiern!" Zum Jubiläum entzündeten die vier Musiker, die einst als Schülerband in Magdeburg starteten, ein wahres Feuerwerk auf der Bühne: Frontmann Bill Kaulitz (35) schwebte zum Start auf die Bühne hinab, begleitet von zahlreichen Feuerfontänen. "Das ist die allergrößte Show, die wir in Berlin jemals gespielt haben", betonte er, . "Wir feiern ja auch 20 Jahre 'Durch den Monsun'!" Anschließend gönnte er sich ein Glas Champagner und rief den durch die Kaulitz-Netflix-Serie berühmt gewordenen Satz: "The party has arrived!"

Ein Regenguss zum Finale

Zur Party gehörte dann auch ein Überraschungsauftritt der Band Kraftclub. Die Fans wiederum überraschten Tokio Hotel, indem sie beim Lied "How To Love" Papiere mit Regenbogen-Herz und der Aufschrift "Wir sind Tokio Hotel" hochhielten. Nach zwei Stunden folgte das große Finale. Als endlich Tokio Hotels erfolgreichster Hit "Durch den Monsun" erklang, gab es bei den Fans kein Halten mehr. Für Abkühlung sorgte passend zum Songtitel Wasser, das aus Sprinkleranlagen auf die Fans prasselte. Eine willkommene Abkühlung bei der Hitze.