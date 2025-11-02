Keine Chance für Tom Kaulitz: Hier legt Heidi Klum die Karriere-Bremse ein

Heidi Klum und ihr Ehemann unterstützen sich gegenseitig, wo sie nur können. Doch Tom Kaulitz hat den Verdacht, dass Klum gegen eine mögliche Karriere-Entscheidung von ihm etwas einzuwenden hat.

Tom Kaulitz macht eine große Ankündigung. Zudem verrät er, was seiner Frau Heidi Klum so gar nicht passen würde.

Als Musiker sind Bill (36) und Tom Kaulitz (36) längst erfolgreich. Mit ihrer Band Tokio Hotel füllen die Zwillinge weltweit Arenen und sind auch nach über 20 Jahren Karriere noch sehr gefragt. Zudem genießen sie große Beliebtheit als Podcaster und mit ihrer eigenen Netflix-Show. Zweifelsohne probieren sich Bill und Tom Kaulitz gern in den verschiedensten Karrierewegen aus. Das wird jetzt erneut deutlich.

Karriere von Bill und Tom Kaulitz: Große Ankündigung im Podcast

"Wir gehen ja auch bald in die Schauspielerei", kündigt Tom Kaulitz im Podcast " " stolz an. Für den Gitarristen ist das Schauspiel tatsächlich neues Terrain – sein Bruder hingegen konnte bereits erste Erfahrungen vor der Kamera machen. Wie Bill im Sommer 2024 bekannt gab, hat er eine Rolle in einem Horror-Streifen übernommen. Laut " " handelt es sich dabei um den Film "Brute 1986", der bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Worauf genau Tom Kaulitz anspielt, wenn er über ein kommendes Schauspielprojekt redet, lässt er im Podcast allerdings offen.

Karriere-Bremse für Tom Kaulitz: Was Heidi Klum so gar nicht passt

Doch Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder kommen schnell auf Filmküsse zu sprechen. Tom meint, seine Liebste Heidi Klum (52) würde ihr Veto einlegen, wenn er für eine Filmrolle knutschen müsste: "Erst mal würde ich sagen, meine Frau wäre wahrscheinlich dagegen, dass ich so eine Rolle überhaupt annehme, wo ich das machen muss." Eine klare Vermutung des Tokio-Hotel-Gitarristen. Ob er damit auch recht hat? Kaulitz hat den Verdacht, dass ihm Klum hier eine Karriere-Bremse einlegen würde. "Dann denke ich mir aber so andererseits, braucht man, glaube ich, da gar nicht besorgt sein. Weil ich habe das Gefühl: Das ist doch nie geil", so der 36-Jährige.

Bill und Tom Kaulitz sprechen in ihrem Podcast über Filmküsse und Intimitäten vor der Kamera. © imago/APress

Tom Kaulitz über Küsse vor der Kamera: "Ist nie geil"

Tom Kaulitz betont, dass seine Frau sich keine Sorgen machen müsste, wenn er im Rahmen eines Films mit einer anderen Person rumknutscht. Denn Filmküsse – so denkt er – fühlen sich nie gut an. Trotzdem interessiert ihn auch die Meinung seines Bruders: "Kannst du dir vorstellen, dass es dann heißt 3,2,1 und Action, und dann machst du da so rum?" Bill Kaulitz erklärt: "Musste ich auch schon machen." Dabei bestätigt er allerdings zugleich, dass sich ein solcher Filmkuss nicht schön anfühle.

Bill Kaulitz schwärmt: "Wenn es Travis Kelce wäre"

Der Tokio-Hotel-Sänger korrigiert seine Aussage schnell: "Ich sag mal so, es kommt drauf an: Wenn es jetzt Travis Kelce (36) wäre..." Der American-Football-Spieler und Partner von Taylor Swift (35) ist Bill Kaulitz' großer Schwarm, wie er schon des Öfteren betonte. Ein Filmkuss mit ihm würde sich der Klum-Schwager dann doch gefallen lassen. Tom Kaulitz stöhnt im Podcast genervt auf: "Mann, okay, jetzt wieder dein Traummann..."

Bill Kaulitz' großer Schwarm: Travis Kelce, der Partner von US-Megastar Taylor Swift. © imago/ZUMA Press Wire

Bill wirft im Gespräch ein, dass sich schon viele Schauspieler vor der Kamera verliebt hätten. Ein berühmtes Beispiel ist etwa das Ex-Paar Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50), zwischen dem sich während der Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" einst eine Liebe entwickelte. Ob sich Bill Kaulitz eine ähnliche Love-Story für sich selbst wünschen würde? Das ist wohl nicht ganz unwahrscheinlich.