Heidi Klum als Sängerin auf Wiesn-Event: Promi-Gast Nik P. will kein Urteil fällen

Heidi Klums erstes "HeidiFest" im Hofbräuhaus München steht an. Zu den erwarteten Promi-Gästen zählt auch Schlagerstar Nik P. Im AZ-Interview äußert sich der Österreicher zu Klums Gesangsplänen auf ihrem Event und macht ein Geständnis.

Bald öffnet das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten. Auch Topmodel Heidi Klum (52) hat das Wiesn-Fieber gepackt – so sehr, dass sie ein eigenes Wiesn-inspiriertes Event veranstaltet.

Am 18. September – noch vor dem eigentlichen Oktoberfest-Start am 20. September – findet im Hofbräuhaus München das "HeidiFest" statt. Es handelt sich um eine VIP-Party, zu der die Crème de la Crème der deutschen Schlagerbranche geladen ist. Auch der österreichische Schlagerstar Nik P. (63) ist mit von der Partie. Die AZ hat mit ihm vorab gesprochen.

Kurz vor Wiesn-Event von Heidi Klum: Was Promi-Gast Nik P. jetzt gesteht

"Im Frühjahr" habe sich Nik P. über die "spontane Anfrage" zum "HeidiFest" sehr gefreut. Doch der Sänger muss gestehen, dass er mit der Einladung von Klum zu einer Wiesn-Sause nicht gerechnet habe: "Es hat mich überrascht." Der Grund? Nik P. habe "bis dato nicht gewusst", dass bei der TV-Blondine "so eine Begeisterung" für die Wiesn vorhanden ist. "Umso mehr war ich erfreut und habe große Lust auf das Format", betont der "Ein Stern"-Interpret.

"HeidiFest" im Hofbräuhaus: Für Nik P. "eine spannende Geschichte"

Mit Schlagerkollegen wie Lucas Cordalis (58) oder Kerstin Ott (43), die ebenfalls beim "HeidiFest" dabei sein werden, habe Nik P. noch nicht über das Event gesprochen. "Wir sind alle so viel unterwegs und die Terminkalender sind gut gefüllt. Aber wir werden uns sicherlich am Abend [der Wiesn-Party, d. R.] darüber austauschen", so der Österreicher. Dass Heidi Klums Veranstaltung noch vor offiziellem Wiesn-Start stattfindet, klingt für Nik P. vielversprechend: "Als Auftakt ist das doch eine spannende Geschichte."

Musik ist seine Leidenschaft. Was sagt Nik P. zu den Gesangsplänen von Heidi Klum? © imago/Andy Bünning

Heidi Klum als Schlagersängerin: Auftritt mit Roberto Blanco

Wie die AZ berichtete, plant Heidi Klum im Rahmen ihres Events, mit Schlager-Legende Roberto Blanco (88) die Bühne zu betreten. Gemeinsam wollen die beiden Blancos Hit "Ein bisschen Spaß muss sein" performen. In gewisser Weise wird Klum also – wenn auch nur für einen Abend – zur Schlagersängerin. Ihr Auftritt auf dem "HeidiFest" wird jedoch nicht ihre erste öffentliche Gesangsdarbietung. Heidi Klum veröffentlichte bereits eigene Songs, die sie beispielsweise im Rahmen ihrer Show "Germany's Next Topmodel" performte.

Nik P. über Gesangspläne von Heidi Klum: "Kann ich nicht beurteilen"

Als Sängerin bezeichnete sich Heidi Klum nie. Ob eine Karriere als Musikerin trotzdem denkbar wäre? "Das kann ich nicht beurteilen, da ich noch nichts von ihr gehört habe", meint Nik P. gegenüber der AZ. Klums Songs wie "Chai Tea with Heidi", "Wonderland" oder "Sunglasses at Night" sind dem Österreicher wohl völlig unbekannt. "Ich halte sie aber für so klug, dass sie für sich schon am besten zu entscheiden weiß, was zu ihr passt", erklärt Nik P. im Weiteren.

Für den Schlagerstar ist nun erst mal Begeisterung angesagt. Beim "HeidiFest" freue er sich insbesondere "auf die Stimmung und auf die zahlreichen Kollegen und Kolleginnen", so Nik P.