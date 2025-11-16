Haus-Kauf am Tegernsee: Bill Kaulitz spricht über neuen Flirt und Luxus-Pläne

Kommen jetzt auch Tom und Bill Kaulitz an den Tegernsee? Die Stars von Tokio Hotel sprechen über deren Pläne von einer Luxus-Immobilie in der Boom-Region südlich von München. Der Sänger verrät zudem, dass er dort einen Flirt habe. Sieht man bald auch regelmäßig Heidi Klum in München?

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom liebäugeln offenbar mit einem Umzug in die Region rund um den Tegernsee. Im Interview sprechen die Musiker offen über ihre Immobilienpläne – und Bill verrät sogar, dass es für ihn dort inzwischen ganz persönliche Gründe gäbe, häufiger in Oberbayern zu sein.

Tom und Bill Kaulitz planen Luxus-Villa am Tegernsee: "Wir halten die Augen offen"

"Wir haben auch schon gesagt, wir wollen vielleicht herziehen", erzählt Bill Kaulitz Radio-Sender Antenne Bayern. Die Region um München habe es ihnen angetan – besonders die Gegend rund um den Tegernsee. Dort leben viele Prominente, reiche Unternehmer und erfolgreiche Sportler. Doch längst nicht allen taugt diese Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. Viele Einheimische lechzen unter dieser hochpreisigen Entwicklung.

Auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz bestätigt, dass die Suche nach einem passenden Zuhause bereits läuft. "Wir gucken immer in der Stadt, die uns gefällt, direkt nach Immobilien, und ich kann euch sagen, wir halten die Augen offen." Vor allem der Mix aus Natur, Ruhe, Glamour und Nähe zur Millionenstadt München scheint für die beiden Musiker attraktiv zu sein.

Neuer Flirt, neues Zuhause? Bill Kaulitz spricht über Mega-Immobilie

Bill Kaulitz, offiziell Single, verrät zudem eine private Motivation. "Ich habe auch einen Flirt am Tegernsee, das passt ganz gut", sagt der Sänger lachend. Eine Bemerkung, die Spekulationen darüber anheizt, ob sein Interesse an der Region vielleicht mehr als nur landschaftliche Begeisterung ist. Zuletzt sah man den 36-Jährigen mit TV-Star Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest. Die AZ beobachtete die beiden händchenhaltend auf der Theresienwiese, wie exklusive Fotos zeigen. Im vergangenen Jahr schmuste Bill Kaulitz noch mit Ex Marc Eggers﻿.

Haus mit 800 Quadratmetern, Seeblick und sieben Bädern

Eine ungefähre Vorstellung von der Traumimmobilie haben die beiden bereits – bescheiden ist sie allerdings nicht: Ein ganz bescheidenes Haus mit 800 Quadratmetern, Seeblick und sieben Bädern. Tom Kaulitz ergänzt trocken: "Und möglichst günstig." Dass es sich nicht nur um lose Gedankenspiele handelt, bestätigt auch ihr Bandkollege Georg Listing: "Wir diskutieren das wirklich," Und fügt an: "Ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, dass wir oder Teile von uns in Bayern mal heimisch werden."

Ob es die Kaulitz-Zwillinge tatsächlich bald an den Tegernsee verschlägt – und ob damit auch Model Heidi Klum, Toms Ehefrau, regelmäßig in München gesehen wird – bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Der Wunsch nach einem Zuhause im Süden Deutschlands scheint bei den Tokio-Hotel-Stars konkreter zu sein denn je.