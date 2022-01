Jasmin Herren: Hat sie einen neuen Freund und Kinder?

Jasmin Herren ist als Nachrückerin ins Dschungelcamp gezogen. Die 43-Jährige startete ihre Karriere als Sängerin und wurde an der Seite von Willi Herren zum TV-Star. Was hat die "Ich bin ein Star"-Kandidatin in der Vergangenheit erlebt? Wer war ihr Ex-Partner? Ist sie wieder vergeben und hat sie Kinder?

Jasmin Herren dürfte den meisten Zuschauern (im Gegensatz zu anderen Dschungelcamp-Kandidaten) ein Begriff sein, schließlich ist die Witwe von Willi Herren seit Jahren eine feste Größe im Trash-TV. Doch wie wurde die 43-Jährige eigentlich berühmt? Was hat sie früher gemacht? Und wie viele Kinder hat Jasmin Herren?

Jasmin Herren früher: Adoption durch Mutter und Disko-Auftritte

Jasmin Herren wurde an Heiligabend 1978 in Düsseldorf geboren. Ihre erst 18-jährige Mutter gab sie damals zur Adoption frei, woraufhin sie von den Großeltern aufgenommen wurde. Diese förderten früh Jasmin Herrens musikalisches Talent: Schon im Alter von fünf Jahren lernte sie Klavier und Geige sowie Grundkenntnisse in Gesang und Schauspiel. Während Jasmin eine Ausbildung zur medizinischen Kosmetikerin machte, trat sie bereits in Diskotheken als Sängerin, Gogo und Stripperin auf.

Jasmin Herren: Entdecker war Jürgen Drews

2004 wurde sie von Jürgen Drews (76) entdeckt, der sie bei einem seiner Auftritte sogar auf die Bühne holte. Danach startete sie eine eigene Bühnenkarriere, trat unter anderem auf Mallorca, in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter Künstlernamen wie Toy oder Jazmin auf. 2006 versuchte sie ihr Glück bei DSDS, schaffte es aber nicht in die zweite Casting-Runde.

Nackt-Sängerin Jazmin und Marco Gülpen als Ehemann

Im TV sah man Jasmin Herren unter anderem in "Frauentausch" sowie als Hotelbesitzerin und Unternehmerin bei "Goodbye Deutschland" - an beiden Sendungen nahm sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Marco Gülpen teil. Das Paar hatte 2009 geheiratet, im Oktober 2016 gaben sie ihre Trennung bekannt. Von 2014 bis 2017 trat sie wieder als Nacktsängerin Jazmin regelmäßig im Bierkönig (Ballermann) auf, was von der Sendung "taff" in einer Wochenserie dokumentiert wurde.

Jasmin Herren: Ehe mit Willi Herren und Trennung

Ab 2017 war sie offiziell mit Partysänger Willi Herren liiert. Das Paar lernte sich auf Mallorca kennen und heiratete im Juli 2018. Gemeinsam nahmen sie an diversen TV-Shows teil: 2019 belegten sie in der vierten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" den vierten Platz. Bei "Temptation Island VIP" stellten sie 2020 ihre Beziehung auf die Probe und gingen gemeinsam aus der Show. Doch die beiden trennten sich Anfang März 2021 zum wiederholten Mal. Jasmin Herren bestätigte damals auf Instagram: "Unsere Ehe ist beendet!"

Drogen-Überdosis? Todesursache von Willi Herren bleibt geheim

Wenige Wochen später, am 20. April, starb Entertainer Willi Herren in seiner Kölner Wohnung. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Ob eine Überdosis für seinen Tod verantwortlich war, will die Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben. Man wolle die Persönlichkeitsrechte auch nach Willi Herrens Tod wahren und achten. Die Ergebnisse des chemisch-toxikologischen Gutachtens bleiben deshalb unter Verschluss.

RTL berichtete, dass ein toxischer Cocktail aus Kokain, Alkohol und Tabletten zum Herzstillstand bei Willi Herren geführt habe. Jasmin hatte bei "Bild" über seine Herzprobleme gesprochen: "Willi wusste seit Ende 2020, dass er ein Herzproblem hatte. Er hatte die ganze Zeit ein Blutdruckmessgerät da, das er einfach nicht verwendet hat."

Willi Herren: Führte Valium zum Tod?

Und um Dschungelcamp spricht Jasmin Herren erneut über die Todesumstände. In der Sendung vom 24. Januar schaffte sie Klarheit: Sie behauptet, dass keinen Drogen im Spiel waren: "Was viel schlimmer ist, als dieser ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt: Valium. Jeder Arzt verschreibt dir diesen Scheiß. Und das ist ja auch, woran Willi gestorben ist."

Familie: Wer ist der Vater von Jasmin Herrens Tochter?

Auf Instagram offenbarte Jasmin Herren ein Detail, welches vielen Fans wohl noch nicht bekannt war. Sie hat ein Kind! Im Rahmen einer Fragerunde zeigte Jasmin Herren ein bis dato nicht veröffentlichtes Schwangerschaftsbild. Es soll nach eigenen Angaben 1999 entstanden sein. Und auf die Frage nach Kindern antwortete Jasmin Herren: "Ja, eine wunderbare Tochter."

Im Podcast von Désirée Nick ("Lose Luder") gab Jasmin Herren im Dezember 2021 bekannt, dass der Vater ihrer heute 22-jährigen Tochter kein Promi ist. Die beiden waren auch nicht verheiratet und traten medial nie gemeinsam in Erscheinung. Jasmin Herren war alleinerziehende Mutter. Der Vater ihrer Tochter sei heute verheiratet und hätte eine Familie gegründet.

Keine neue Beziehung: Jasmin Herren ist Single

Die letzten Monate waren bei Jasmin Herren geprägt von Trauer, Verzweiflung und Einsamkeit. Sie zog sich nach Willi Herrens Tod an die Ostsee zurück. Sie brauchte Abstand von Köln und der Öffentlichkeit. Zwar war die Beziehung bei Jasmin und Willi von einigen Aufs und Abs geprägt, dennoch wollten sich beide offenbar kurz vor seinem Tod am 20. April wieder zusammenraufen. Beide standen zuletzt wieder regelmäßig in Kontakt.