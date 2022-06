Harry, Meghan und die Royals: Endgültig zerstritten oder realistischer Neustart?

Wie geht es für die Royals und die Aussteiger Harry und Meghan nach dem Thronjubiläum weiter? Ein Experte hat eine klare Meinung, in wessen Hand das liegt.

Herrscht bald wieder Friede im Hause Windsor? Die Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der royalen Familie war groß, nachdem die Sussexes zu den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen erschienen waren.

Royals-Experte: Es liegt an Meghan und Harry

Ein Experte erklärte nun, worauf es jetzt ankommt, um die Chancen, sich wieder zu vertragen, zu bewahren. Duncan Larcombe sagte der britischen Ausgabe des Magazins " ", dass es nun in den Händen von Harry und Meghan liege, ob es zum endgültigen Zerwürfnis oder zur Versöhnung komme.

Larcombe: "Der Test beginnt jetzt. [Die Sussexes] kamen ins Vereinigte Königreich und zementierten sich wieder als Royals – was für sie als Marke großartig ist und was Spotify, Netflix und Penguin sehr gefällt." Doch nun komme es darauf an, wie sie weiter vorgehen. Die Royals hätten den beiden eindeutig die Hand ausgestreckt, "aber Harry und Meghan würden alles ruinieren, wenn sie private Informationen von dem Wochenende an die Presse weitergeben oder in einem Buch enthüllen" würden.

"Letzte Chance" für Meghan und Harry

"Für sie ist es die letzte Chance. Wenn irgendetwas rauskommt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie für immer ausgeschlossen werden", so der Experte weiter. "Wenn sie irgendjemanden hinters Licht führen, ist das sehr gefährlich. Wenn sie sich aber angemessen benehmen und beweisen, dass man ihnen vertrauen kann, könnte das ein riesiger Schritt in die richtige Richtung sein und ein Neustart."

Alle Beteiligten seien beim Jubiläumswochenende angespannt gewesen, erklärt Larcombe. Hinter den Kulissen sei es ohne Zweifel "unangenehm" gewesen, zudem habe es eine Menge Misstrauen gegeben.

Ob sich Harry und Meghan wirklich mit den Royals versöhnen wollen oder ob sie trotz Netflix-Verbots beim Jubiläum Videos in ihrer Doku zeigen werden, bleibt abzuwarten...